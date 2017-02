Você está lendo um tópico

Julgamentos em Las Vegas são tema de série inédita do Investigação Discovery

Jake Villani em "Vegas: A Capital do Pecado" (Divulgação/ID) Jake Villani em "Vegas: A Capital do Pecado" (Divulgação/ID)



O que acontece em Vegas fica em Vegas – isso não quer dizer que os crimes cometidos por lá passem despercebidos pela promotoria local. A partir de sábado (11), o Investigação Discovery revela os bastidores de julgamentos reais na perspectiva da acusação, com a estreia de "Vegas: A Capital do Pecado ".



Composta por seis episódios de uma hora, a série parte do acesso sem precedentes às salas e corredores do tribunal para mostrar como são estruturadas e colocadas em prática as estratégias da acusação em casos reais julgados no Condado de Clark, Nevada.



As câmeras acompanham todo o processo de montagem da acusação: das reuniões entre os agentes, a entrevistas preliminares com testemunhas, peritos e médicos legistas, até a emissão da sentença; paralelamente, visitam as casas das famílias das vítimas e captam entrevistas exclusivas com essas pessoas que anseiam por justiça enquanto lidam com o luto e o trauma. Os réus respondem por assassinatos, sequestros, abuso sexual, violência doméstica, roubo, entre outros crimes.



