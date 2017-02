Você está lendo um tópico

Minissérie do canal Discovery explora relação entre o nazismo e o ocultismo

"Ocultismo Nazista" estreia no canal Discovery (Divulgação/Discovery) "Ocultismo Nazista" estreia no canal Discovery (Divulgação/Discovery)



A partir de segunda-feira (13), o canal Discovery examina como o misticismo e diversas crenças no sobrenatural foram componentes das estratégias nazistas para a construção e difusão da ideologia totalitária, com a estreia da minissérie "O Ocultismo Nazista" .



Os três episódios recorrem a depoimentos de autores e acadêmicos dedicados à história da Segunda Guerra Mundial, bem como a informações biográficas sobre os principais oficiais de Hitler, para análise da simbologia nazista – a composição das cerimônias, os sentidos de ritos, vestimentas, brasões, insígnias e formalidades que conciliavam a aura de austeridade e referências saídas de diferentes fontes místicas. São especialistas ouvidos pela produção: Dr. Martin A. Ruehl, palestrante da Universidade de Cambridge, Raymond Sickinger, professor de história da Providence College, e Paul Roland, autor de “Nazis and the Occult”.



Dramatizações recriam eventos cruciais da queda do Partido, como a captura de Heinrich Himmler, considerado um dos pilares do regime que atuou diretamente na criação de uma causa nazista. O primeiro episódio se inicia com foco na excentricidade ocultista de Himmler e suas crenças messiânicas sobre o nazismo.



"O Ocultismo Nazista" estreia dia 13 de fevereiro, às 23h10 no canal Discovery.























