Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

"Mais Você" estreia "Fecha a Conta", novo reality culinário

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 132 visitas.





robertoscalon em Ontem, 14:21 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7731 | Belo Horizonte - MG





Participantes de "Fecha a Conta" (Divulgação/Globo) Participantes de "Fecha a Conta" (Divulgação/Globo)



Escolher bem os ingredientes, harmonizar os sabores e conhecer diferentes técnicas culinárias. Tudo isso é essencial para um bom chef de cozinha, mas não será o suficiente para os competidores do novo reality culinário do ‘ Mais Você ’. O ‘ Fecha a Conta ’ estreia na próxima segunda-feira (13). Na atração, seis cozinheiros profissionais competem entre si em uma determinada especialidade gastronômica. Além do preparo dos alimentos, outro desafio será levado em conta: economizar.



Churrasco é o tema da primeira temporada. Os profissionais terão provas de habilidade durante cinco dias de competição. Após cada prova, eles serão julgados por três especialistas, Tatiana Bassi, Jimmy McManis e um convidado especial, a cada dia. Os três provarão os pratos individualmente e às cegas, sem saber qual participante o fez. Os chefs entram na competição com um crédito de R$20 mil para a compra dos ingredientes que serão usados nos pratos, mas o mercado é diferente do comum, com preços bem diferenciados e que variam de acordo com o desafio. O prêmio do vencedor será o valor restante das compras. A grande final será na sexta-feira, dia 17.



O ‘ Fecha a Conta’ estreia no dia 13 de fevereiro , após o ‘Bom Dia Brasil’ na Globo . Escolher bem os ingredientes, harmonizar os sabores e conhecer diferentes técnicas culinárias. Tudo isso é essencial para um bom chef de cozinha, mas não será o suficiente para os competidores do novo reality culinário do ‘’. O ‘’ estreia na próxima segunda-feira (13). Na atração, seis cozinheiros profissionais competem entre si em uma determinada especialidade gastronômica. Além do preparo dos alimentos, outro desafio será levado em conta: economizar.Churrasco é o tema da primeira temporada. Os profissionais terão provas de habilidade durante cinco dias de competição. Após cada prova, eles serão julgados por três especialistas, Tatiana Bassi, Jimmy McManis e um convidado especial, a cada dia. Os três provarão os pratos individualmente e às cegas, sem saber qual participante o fez. Os chefs entram na competição com um crédito de R$20 mil para a compra dos ingredientes que serão usados nos pratos, mas o mercado é diferente do comum, com preços bem diferenciados e que variam de acordo com o desafio. O prêmio do vencedor será o valor restante das compras. A grande final será na sexta-feira, dia 17.O ‘estreia no dia, após o ‘Bom Dia Brasil’ na























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído