"Barrados na Fronteira" ganha novos episódios no A&E

Cena de "Barrados na Fronteira" (Divulgação/A&E) Cena de "Barrados na Fronteira" (Divulgação/A&E)



Com um episódio duplo de estreia, o A&E apresenta a terceira temporada de "Barrados na Fronteira" . A série sem roteiro leva os telespectadores à Agência de Proteção das Fronteiras do Canadá para acompanharem em primeira mão os desafios e os dramas enfrentados diariamente pelos oficiais da fronteira.



Todos os dias, 20 mil passageiros solicitam entrada no Canadá por Vancouver. Cocaína escondida em bermudas, idosos com armas carregadas, heroína, dinheiro não declarado, comida proibida e histórias suspeitas - diariamente surgem novas surpresas para os oficiais da Agência de Proteção das Fronteiras do Canadá.



A terceira temporada de "Barrados na Fronteira" descobre fascinantes histórias de vida na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Nos novos episódios, os telespectadores terão acesso exclusivo aos pontos de controle em todo o país, incluindo British Columbia, Alberta, Ontário, Quebec e Nova Escócia. Fugitivos procurados, abusadores sexuais, criminosos condenados e pessoas comuns tentando traficar qualquer coisa possível são parte dos viajantes que tentam entrar no Canadá todos os dias.



No primeiro episódio da nova temporada, parece apenas um pacote de canetas, mas o raio-x diz algo mais. Um lutador do MMA chega a Vancouver com uma história muito duvidosa, e em Alberta a inspeção de um veículo revela uma carga suspeita… e perigosa. Em seguida, um membro da tripulação esconde algo no teto de um avião. Em Alberta, algo estranho acontece a um veículo de um artista de marionetes. Um americano que busca ajuda legal em Ontario, se mete em mais problemas dos que já tinha.



