Globosat Play comemora os resultados de 2016

No ano em que o Brasil sediou o maior evento esportivo do mundo, os Jogos Olímpicos, o Globosat Play teve quase um milhão de novos cadastrados, totalizando 2,3 milhões de usuários. Foram aproximadamente 120 milhões de views e 2,2 bilhões de minutos assistidos de vídeo em transmissões ao vivo (simulcast) e sob demanda (vídeo on demand – VOD) nos sites e aplicativos da plataforma, três vezes mais que em 2015.



No simulcast, a transmissão dos Jogos Olímpicos pelo SporTV foi o maior destaque, seguido pelas notícias da GloboNews . No consumo VOD, as novelas do Viva e os programas de humor do Multishow tiveram os melhores resultados de audiência.



Desde seu lançamento, em 2014, o Globosat Play aumentou para 12 o número de canais simulcast que oferece. No consumo VOD são mais de 10 mil horas de vídeo oferecidos a cada mês nos 16 canais disponíveis, sendo 85% produções nacionais.



Os resultados do serviço mostram que o público está cada vez mais adepto à TV everywhere e que a tendência é o consumo aumentar. Atualmente, o Brasil é o maior mercado de video on demand (VOD) da América Latina e o oitavo no mundo. Segundo estudo divulgado no Rio Market em outubro do ano passado, esse segmento cresceu 415%, entre 2012 e 2016.



