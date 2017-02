Você está lendo um tópico

MTV anuncia nova temporada de "Adotada"

A MTV acaba de confirmar a 4ª temporada do reality show "Adotada". Serão 13 episódios inéditos com as novas aventuras de Maria Eugênia, a Mareau, em companhia das famílias mais desinibidas do Brasil. Produção original, o reality foi indicado ao Emmy Internacional, em 2016, na categoria “Programa de Entretenimento Não Roteirizado” (Non Scripted Entertainment).



“Adotada é a cara da audiência da MTV: irreverente, sem script, cheio de surpresas e livre de preconceitos” , comenta Tiago Worcman, Vice-Presidente Sênior de programação e conteúdo da MTV na América Latina. “A cada temporada, Mareu fica mais experiente, o formato mais redondo e o programa mais rico”, completa.



"Estou muito feliz com a chegada da quarta temporada de ‘Adotada’. É sempre um desafio enorme, mas acho que a cada ano a responsabilidade aumenta porque temos que melhorar sempre. E esta vem logo após a indicação ao Emmy. Talvez seja a mais importante delas porque agora o nosso alcance é maior. Estamos muito animados e querendo fazer coisas novas, viajar muito mais que o normal, conhecer novas culturas e aprender bastante. Eu me sinto completamente realizada porque o ‘Adotada’, uma atração que eu criei, foi quem me deu visibilidade e eu me divirto muito fazendo" , celebra Maria Eugênia.



