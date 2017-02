Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Comedy Central dá inicio à produção de versão brasileira de "Drunk History"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 149 visitas.





robertoscalon em Ontem, 15:36 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7731 | Belo Horizonte - MG





Danilo Gentili irá estrelas versão brasileira de "Drunk History" (Divulgação) Danilo Gentili irá estrelas versão brasileira de "Drunk History" (Divulgação)



Em uma parceria inédita entre SBT e Comedy Central , os canais, ao lado da produtora Mixer Films , "Drunk History Brasil – O Lado Embrigado da História" é a versão brasileira de produção norte-americana, "Drunk History" . Na série, um artista convidado divide, entre um drink e outro, com a audiência sua versão de um fato histórico, um grupo de atores interpreta a narrativa, respeitando toda e qualquer situação insana que possa aparecer.



Ou seja, todas as histórias são baseadas em fatos reais, entretanto, deve-se considerar que todos os narradores terão consumido algumas doses de álcool. E daí, a tal “liberdade poética” toma conta da cena. Alexandre Herchcovitch, Danilo Gentili, Diogo Portugal e Patrick Maia são alguns dos nomes já confirmados para narrar histórias. Além deles, o elenco de atores que encenará as histórias promete ser estrelado e com muitos rostos conhecidos.



As histórias recontadas serão também exibidas durante o programa ‘The Noite com Danilo Gentili’, ao passo que o talk show ganhará segunda janela no canal Comedy Central , após sua exibição no SBT. Além deste intercâmbio entre os canais, Gentili participa do projeto como consultor editorial e artístico, além de apresentador, narrador e ator.



A versão gringa já contou com grandes nomes em seu elenco como Winona Ryder, Owen Wilson, Jack Black, Bill Hader e Kristen Wiig. Além de EUA, países como México e Inglaterra também produziram suas versões locais da atração. "Drunk History Brasil – O Lado Embrigado da História" tem estreia prevista para o segundo semestre. Em uma parceria inédita entre, os canais, ao lado da produtoraé a versão brasileira de produção norte-americana,. Na série, um artista convidado divide, entre um drink e outro, com a audiência sua versão de um fato histórico, um grupo de atores interpreta a narrativa, respeitando toda e qualquer situação insana que possa aparecer.Ou seja, todas as histórias são baseadas em fatos reais, entretanto, deve-se considerar que todos os narradores terão consumido algumas doses de álcool. E daí, a tal “liberdade poética” toma conta da cena. Alexandre Herchcovitch, Danilo Gentili, Diogo Portugal e Patrick Maia são alguns dos nomes já confirmados para narrar histórias. Além deles, o elenco de atores que encenará as histórias promete ser estrelado e com muitos rostos conhecidos.As histórias recontadas serão também exibidas durante o programacom Danilo Gentili’, ao passo que o talk show ganhará segunda janela no canal, após sua exibição no SBT. Além deste intercâmbio entre os canais, Gentili participa do projeto como consultor editorial e artístico, além de apresentador, narrador e ator.A versão gringa já contou com grandes nomes em seu elenco como Winona Ryder, Owen Wilson, Jack Black, Bill Hader e Kristen Wiig. Além de EUA, países como México e Inglaterra também produziram suas versões locais da atração.tem estreia prevista para o segundo semestre.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído