Abril: Spin-off de "The Blacklist" estreia no AXN

Em abril, o canal AXN estreia "The Blacklist: Redemption" , a série derivada de "The Blacklist ", que relembra a trajetória de um de seus protagonistas, Tom Keen (Ryan Eggold), na atração original. Na série, após descobrir que Susan Hargrave, líder de uma privada e secreta, o agente Tom Keen junta forças com ela para as missões mais arriscadas. O elenco ainda conta com nomes como Famke Janssen, Edi Gathegi, Tawny Cypress e Adrian Martinez.



A Grey Matters é uma organização mercenária que cuida de assuntos fora do controle do governo, liderada por Susan "Scottie" Hargrave (Famke Janssen). Quando o agente secreto Tom Keene se une á organização para participar da caçada aos atacantes de Liz (Megan Boon), sua esposa, ele descobre que Scottie pode ser sua mãe biológica, o que o faz entrar na própria missão secreta com o objetivo de descobrir mais sobre o próprio passado.



