Abril: Angry Birds, Julia Roberts e telefilme original são destaques na HBO

"Angry Birds - O Filme" estreia na HBO (Divulgação/Sony) "Angry Birds - O Filme" estreia na HBO (Divulgação/Sony)



O VCFAZ.TV traz em primeira mão as novidades dos canais HBO para abril. Entre os destaques do mês estão a animação "Angry Birds - O Filme" , o drama "Olhos da Justiça" , os supsenses "O Homem Nas Trevas" e "Águas Rasas" , além do telefilme "The Immortal Life of Henrietta Lacks".



Baseada no game de muito sucesso, a animação "Angry Birds: O Filme" ( 29 de abril , às 22h) traz Red, um pássaro com problemas para controlar seu estresse, o veloz Chuck e o volátil Bomba nunca tiveram seus valores reconhecidos. Quando misteriosos porquinhos verdes invadem a ilha onde moram, estes improváveis heróis serão os responsáveis por descobrir qual o plano da gangue suína.



Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor e Nicole Kidman estrelam o drama "Olhos da Justiça" ( 08 de abril , às 22h). A versão americana do sucesso argentino "O Segredo dos Seus Olhos," acompanha a vida dos investigadores do FBI Ray e Jess e da procuradora Claire, que são severamente abalada pelo assassinato da filha adolescente de Jess. Treze anos após o crime, Ray continua buscando pistas e finalmente parece ter encontrado um caminho para solucionar o caso. A verdade é chocante e os limites entre justiça e vingança tornam-se imperceptíveis.



No suspense "O Homem Nas Trevas" ( 1º de abril , às 22h), três adolescentes sempre escaparam de seus roubos, todos perfeitamente planejados. No entanto, quando realizam seu último crime, assaltando a casa de um senhor cego, o jogo muda. Encarcerados no local, eles precisam lutar por suas vidas contra um psicopata cheio de segredos e terrivelmente habilidoso.



Em "Águas Rasas" ( 15 de abril , às 22h), Nancy (Blake Lively) é uma jovem médica que está tendo de lidar com a recente perda da mãe. Seguindo uma dica sua, ela vai surfar em uma paradisíaca praia isolada, onde acaba sendo atacada por um enorme tubarão. Desesperada e ferida, ela consegue se proteger temporariamente em um recife de corais, mas precisa encontrar logo uma maneira de sair da água.



A produção original "The Immortal Life of Henrietta Lacks" ( 22 de abril , às 22h) e estrelada por Oprah Winfrey, Rose Byrne, Renée Elise Goldsberry e Courtney B. Vance. Baseado no best-seller da autora Rebecca Skloot, lançado em 2010, o longa conta a história verídica de uma mulher que morreu de cancro em 1951 e cujas células foram recolhidas sem a sua autorização para fins científicos.



