Com bens declarados de R$ 1,8 mi, Ricardo Barros virou sócio de área de R$ 56 mi

O ministro disse à Folha que fez um empréstimo de R$ 13 milhões de seu sócio na transação, uma empresa do setor imobiliário, para bancar o negócio.



Naquele ano, Barros era secretário de Indústria e Comércio do Paraná, disputou uma vaga de deputado federal e declarou à Justiça Eleitoral o seu patrimônio.



Em 2015, na condição de deputado, ele apoiou, por meio de um requerimento, a liberação de R$ 450 milhões de emenda da União para a construção de uma rodovia de 32 km que passa a 3 km do terreno.



A emenda havia sido apresentada um ano antes pela bancada de parlamentares do Paraná, que incluía a mulher do ministro, a então deputada federal Cida Borghetti (PP), hoje vice-governadora do Estado e sócia dele na compra da propriedade. Na eleição de 2014, Cida declarou um patrimônio de R$ 805 mil.



A emenda de R$ 450 milhões chegou a ser incluída na previsão de gastos do Executivo de 2015, mas depois foi congelada em razão do ajuste fiscal.



Indagado pela Folha como conseguiu comprar metade de uma propriedade de R$ 56 milhões, Barros respondeu, por meio da assessoria, que usou o empréstimo de R$ 13 milhões da empresa Paysage, sócia dele na aquisição.



Deveria haver pena de morte para crimes de corrupção e roubo de dinheiro público, extensivo aos herdeiros que quisessem se beneficiar do produto do roubo.



Não consigo enxergar outra forma de acabar com a corrupção no Brasil.





Quem escreveu o texto mostra que desconhece alguns detalhes da Declaração de Bens para fins eleitorais e do Imposto de Renda da Pessoa Física. O cara sugere em seu texto que uma pessoa que tem "apenas" R$ 1,8 milhões, não teria como entrar na sociedade de uma empresa que vale R$ 56 milhões.



A Declaração de Bens para a Justiça Eleitoral tem como base a Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Fisica, os bens declarados não são informados pelo valor de mercado, mas pelo valor de aquisição. Por exemplo: uma pessoa comprou uma fazenda por R$ 100 (valor de escritura), após 10 anos a fazenda valorizou e passou a valer R$ 1 milhão. Para a Declaração do IR e declaração de Bens para justiça eleitoral o referido bem vai continuar valendo R$ 100 mil. O valor é lançado na declaração pelo valor de escritura.





Quem já fez financiamento que envolva garantia de penhor e/ou hipoteca sabe que o banco não aceita a relação de bens da Declaração de IR, eles pedem uma avaliação patrimonial assinada por profissional competente.



Assim sendo, muito possivelmente, o Ricardo Barros tenha declarado que seus bens valem R$ 1,800 milhão, mas o valor venal desses bens, a preço de mercado atualizado possa valer R$ 10 milhões ou mais. Não estou dizendo que não há indicios de origem ilicita dos recursos para adquirir essa empresa, mas certamente o valor do patrimônio do Ricardo seja bem maior do que o declarado, e ele mesmo revelou que levantou esse dinheiro em empréstimo bancário.

















