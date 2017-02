Você está lendo um tópico

INTELSAT 34 - MUX STINGRAY COM CANAL DE MÚSICA SUMIU. . .

Este tópico possui 0 respostas e 53 visitas.





Os amigos poderiam informar se esse mux foi para outro satélite?

Dom Crispim deve saber porque é o pai da matéria.

No portal do BSD consta como presente ainda, mas no Lyngsat não consta mais.

Abraços a todos.

Fico no aguardo.

Emilio.

