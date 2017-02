Você está lendo um tópico

Bailarino que ficou nu no "Amor & Sexo" diz que sentiu medo: "Chorei muito"

Bailarino que ficou nu no "Amor & Sexo" diz que sentiu medo: "Chorei muito"



Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/redacao/2...-chorei-muito.htm Ao som de "Guerreiro Menino", o bailarino Luiz Menezes surpreendeu o público de "Amor e Sexo" desta quinta-feira (9) ao aparecer no palco com um nu frontal. Em seu Instagram, Luiz contou que está com sensação de dever cumprido pela cena no programa, que debateu o tema machismo."Uma sensação de várias coisas estão passando pela minha cabeça... dever cumprido, exposto, medo, choro (chorei muito) mas acima de tudo a sensação de ser amado!", escreveu.O bailarino agradeceu o apoio da equipe e da mulher, Vanessa Pedrom. "Desde o início me apoiou e esteve presente na gravação, sempre acho que, quando temos um desafio, as pessoas que amamos nos fortalecem mais ainda. Minha família ao meu lado, não tem como não enfrentar", completou.Fernanda Lima também agradeceu as mensagens elogiando o programa e publicou uma foto de José Loreto abraçando o pai no "Amor & Sexo"."Tchurma, obrigada pelas tantas mensagens de carinho! Eu, em nome da equipe que faz o 'Amor & Sexo' acontecer, estamos muito felizes com todas as manifestações. Agora o seguinte: tem coisa mais linda do que essa foto do José Loreto e do pai, para representar o programa de ontem?!", disse, lembrando o momento em que Loreto se emocionou ao contar que, por conta da criação que teve, não costumava dizer "eu te amo" para o pai.























