Sob protestos, Doria limpa estátua na praça da República, no centro de SP

Larry.Tate em Hoje, 10:20



MARTHA ALVES

DE SÃO PAULO



11/02/2017 09h15



O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), iniciou sob protestos a limpeza da estátua de Cesário Mota, na praça da República (região central), na manhã deste sábado (11).



A ação faz parte do Cidade Linda, programa de zeladoria urbana da prefeitura. Esta é a sétima operação de limpeza da qual o prefeito participa.





Dória limpando um monumento na praça da República



Vestido de gari, Doria chegou ao local às 6h59 e começou a cumprimentar as pessoas e tirar fotos. Um cantor tocava MPB no coreto.



Em seguida, o prefeito colocou um avental e equipamentos de segurança para lavar a estátua. Ele estava acompanhado do vice-prefeito Bruno Covas e do secretário municipal do Verde e do Meio Ambiente, Gilberto Natalini. Eles também estavam vestidos com uniforme de gari, mas apenas Doria lavou a estátua.



A ação foi acompanhada de perto por guias de turismo, que seguravam faixas com dizeres como "Cidade boa para turista tem que ser boa para o morador".



Manifestantes gritavam "Parque Augusta sem prédios" enquanto Doria falava com a imprensa. Ao ouvir os gritos, o prefeito aumentou o tom de voz. Um segurança tentou intimidar o manifestante falando alto.



"Quero convidar a população a fazer o mesmo, limpar a frente de sua casa, escritório, e contribuir com a sua família para melhorar o ambiente da cidade", disse Doria.



Após lavar apenas uma estátua, Doria deixou o local para participar da 4ª reunião do secretariado e presidentes de empresas públicas municipais.



Rafa! em Hoje, 11:05



Espero vê-lo aqui em Taipas/Jaraguá!

















