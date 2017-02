Você está lendo um tópico

Indicado para o STF, Alexandre Moraes é acusado de plágio

Indicado para o STF, Alexandre Moraes é acusado de plágio



Fonte:



Um livro de Alexandre de Moraes, indicado para o Supremo Tribunal Federal pelo presidente Michel Temer, copiou trechos presentes em livro do ex-juíz espanhol Francisco Rubio Llorente. A comparação dos trechos foi alertada pelo professor de Direito da Universidente Federal de Minas Gerais, Fernando Jayme, nas redes sociais e pelo site Jornalistas Livres.



Entre os trechos copiados no livro de Moraes, "Direitos Humanos Fundamentais", aparece uma explicação de Moraes sobre a dignidade da pessoa humana, Moraes escreve: "a dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais".



O trecho é uma cópia da da sentença 53 de 1985 do Tribunal Constitucional da Espanha. Moraes, no entanto, não faz referência à origem do mesmo.



Moraes prossegue no texto afirmando: "um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais".



O trecho copia outra sentença do Tribunal Constitucional da Espanha, dessa vez de 1990. Assim como no primeiro caso, não há referência à origem no livro de Alexandre de Moraes.



As sentenças aparecem no livro "Derechos Fundamentales e Principios Constitucionales", de Rubio Llorente, publicado em 1995. Llorente era juiz do Tribunal Constitucional da Espanhal, equivalente ao Supremo Tribunal Federal brasileiro, à época das duas sentenças.



Segundo a Asssociação Brasileira de Normas Técnicas, entidade que indica as diretrizes para trabalhos acadêmicos, as citações devem aparecer entre aspas e, se ultrapassarem três linhas, serem destacadas à esquerda do texto e com letra menor, sem as aspas. No caso de inclusão de texto traduzido, como seria o caso do livro de Alexandre de Moraes, deveria aparecer a expressão "tradução nossa".



Em nota, a assessoria do Ministério da Justiça alega que a bibliografia do livro tem "mais de uma centena de livros". "O livro Constituição do Brasil Interpretada analisa artigo por artigo o texto constitucional, com base na doutrina e jurisprudência nacional e estrangeira. Em sua bibliografia, há mais de uma centena de livros, entre eles as clássicas obras dos grandes professores Ives Gandra e Celso Bastos";



Un candidato al Supremo brasileño plagió un libro de un ex presidente del Consejo de Estado español



Fonte:



Alexandre de Moraes, ministro brasileño de Justicia y elegido este lunes como candidato a una vacante en el Supremo Tribunal Federal (STF), ha copiado párrafos enteros de un libro de Francisco Rubio Llorente, ex presidente del Consejo de Estado español y fallecido en 2016. El plagio se ha revelado en las redes sociales y en la prensa local en vísperas de su proceso de confirmación ante el Senado.



Moraes fue escogido por el presidente brasileño, el conservador Michel Temer, para ocupar el hueco dejado en el Supremo por el magistrado Teori Zavascki, muerto en un accidente aéreo en Paraty (Río de Janeiro) el pasado 19 de enero. Sin embargo, apenas tres días después de su designación, la polémica ya rodea al aspirante por las acusaciones relacionadas con una obra que firmó hace 20 años. Lanzado en 1997, el trabajo Direitos Humanos Fundamentais reproduce fragmentos literales de Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales, el libro de Rubio Llorente publicado por la editora Ariel en 1995. A su vez, los párrafos copiados proceden de sentencias del Tribunal Constitucional español, la corte de la cual fue vicepresidente hasta 1992.



En el texto original, traducido posteriormente al portugués, se trata de la dignidad como "un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás". Entre otras cuestiones, se aborda también el "principio de igualdad".

Cita en la bibliografía



El primero en detectar los trechos idénticos y exponer su comparación a través de Facebook fue Fernando Jayme, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG). Pero el tema ha adquirido especial relevancia al llegar este jueves hasta la portada del mayor periódico del país, Folha de S. Paulo.



Según Jayme, citado por Folha, Moraes plagió a Rubio Llorente "sin ninguna duda", puesto que "nadie puede asumir la autoría de un texto ajeno". "Al dejar de hacer la cita, parece que la idea es suya", ha explicado. "Pero es de otro autor, al cual copió literalmente". ELMUNDO.es está intentando contactar con el profesor.



Moraes, que ha dejado sus funciones como ministro de Justicia a la espera de ser ratificado para el Supremo en las próximas semanas, se ha defendido a través de una breve nota. Según sus asesores de prensa, "todas las citas del libro constan en la bibliografía anexa a la publicación" y, en el caso de la obra de Rubio Llorente, también está "expresamente citada" en dicho apartado.

Proceso de confirmación



Antes de conocerse la polémica, el nombramiento de Moraes ya había recibido críticas por ser afiliado a una formación política, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), y también por su proximidad al presidente Temer. En los próximos meses se prevé que el Supremo reciba una avalancha de denuncias de corrupción contra decenas de políticos brasileños, incluidos ministros y colaboradores del núcleo duro del Palacio de Planalto.



La oposición de izquierda, liderada por el Partido de los Trabajadores (PT) de los ex presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff, ha criticado la politización del tribunal y promete plantar cara a Moraes durante su examen parlamentario. Las audiencias ante la Comisión de Constitución y Justicia del Senado comenzarán previsiblemente la próxima semana.



Mais um plágio de Alexandre de Moraes



Fonte:



Por Gustavo Aranda, especial para os Jornalistas Livres



Ministro da Justiça licenciado e o mais novo indicado para a vaga deixada por Teori Zavascki no STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes copiou literalmente em seu livro “Legislação Penal Especial” (Editora Atlas, 2006, São Paulo) diversos trechos da obra “Tóxicos, Prevenção – Repressão”, de seu colega da Faculdade de Direito da USP e professor titular de direito penal do Mackenzie, Vicente Greco Filho.



O livro, que é o quinto da coleção “Fundamentos Jurídicos”, toda ela redigida sob a coordenação e responsabilidade de Moraes, foi escrito pelo ministro licenciado em coautoria com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio. Procurado pelos Jornalistas Livres, o ministro da Justiça licenciado – por meio de sua assessoria de comunicação – não negou a cópia literal dos trechos em questão, apenas afirmou que esta parte do livro foi escrita e é de inteira responsabilidade de seu colega e Procurador-Geral do Estado de São Paulo (leia mais abaixo). Já Smanio não respondeu às perguntas dos Jornalistas Livres até a primeira publicação desta reportagem. Porém, uma hora depois da matéria ser publicada, a assessoria da Procuradoria entrou em contato com a redação e afirmou que a cópia poderia ter sido feita de qualquer dicionário (leia a resposta completa da Procuradoria em “Outro Lado”, ainda nesta reportagem).



Somente nesta semana, esta é a terceira obra jurídica de Moraes – tido até então como um constitucionalista de qualidade inconteste – em que são detectadas cópias deliberadas de trechos de outras obras sem a devida menção ao autor. Todas foram reveladas pelos Jornalistas Livres. (Clique aqui e aqui para conhecer os outros dois casos de plágio).

Indicado à vaga no STF pelo presidente Michel Temer, antes de assumi-la, o ministro licenciado terá que passar por uma sabatina no Senado Federal. Entre os pré-requisitos legais para ocupar a vaga estão possuir “reputação ilibada” e notório saber jurídico”.



Voltando ao livro do professor Greco, a obra data de 1991 e traz comentários sobre a Lei n.6368/76, que criminaliza o tráfico de drogas, tema caro a Moraes, que já disse querer erradicar o consumo de maconha no país.



Como nas outras denúncias de plágio que envolvem o escolhido por Temer, ele simplesmente faz constar o nome do autor copiado na bibliografia, mas ignora as aspas ou citações, tornando impossível identificar os trechos que Moraes copia de outros autores, contrariando, assim, as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) para a citação de autores em obras acadêmicas. Veja abaixo…











Nos trechos destacados, observa-se a apropriação de termos através de cópia literal, sem qualquer identificação por meio de aspa ou citação.

Das 40 linhas presentes na página 120 de “Legislação Penal Especial”, por exemplo, 26 foram clonadas por Alexandre Moraes de seu colega.



A utilização de termos incomuns, como “dádiva”, por exemplo, evidenciam a má conduta acadêmica.



Outro Lado



Em nota enviada aos Jornalistas Livres, Alexandre Moraes, coordenador da coleção “Fundamentos Jurídicos” e um dos dois autores do quinto número, “Legislação Especial”, eximiu-se de culpa pelos trechos copiados de um outro livro, embora não tenha negado a existência da cópia. Leia, abaixo, a íntegra da resposta da assessoria do ministro licenciado.



“A obra “Legislação Penal Especial” é de coautoria de Alexandre de Moraes e Gianpaolo Poggio Smanio, que, após vários anos de aulas ministradas, abordaram os temas mais relevantes de cada uma das leis analisadas.

O trabalho foi dividido por capítulos, que foram escritos segundo a maior especialidade de cada um dos coautores.

O capítulo referente à “Lei de Drogas” foi escrito pelo coautor Gianpaolo Poggio Smanio, que analisou detalhadamente os tipos penais, a partir de conceitos clássicos da doutrina e jurisprudência, inclusive apontando os julgados mais importantes em cada caso.

Em sua bibliografia, há mais de duas dezenas de livros, entre eles as clássicas obras dos professores Vicente Grecco Filho e Damasio de Jesus, que também adotam conceitos clássicos.

Para mais esclarecimentos, o dr. Smanio está à disposição.”



Uma hora depois desta reportagem ser publicada, exatamente às 20h29, a Assessoria de Comunicação do Ministério Público de São Paulo enviou a seguinte resposta aos Jornalistas Livres:



“Não existe plágio. Os trechos citados pela reportagem são reproduções de conceitos de dicionários. Exportar tem a mesma definição em qualquer obra que se consulte, independentemente de seu autor.”

CRIME DE PLÁGIO



O crime de plágio está tipificado no art. 184 do Código Penal, pela leitura in verbs:



Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:



Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.



1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente:



Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.



***



Ademir em Hoje, 19:45



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2688 | Paranavaí - PR



Temer indicar Alexandre Moraes para o supremo é o escárnio total da política brasileira para com o cidadão.

















