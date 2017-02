Você está lendo um tópico

Televisão

“Tá no Ar” avisa Trump que Temer “sequer foi eleito para presidente”

“Tá no Ar” avisa Trump que Temer “sequer foi eleito para presidente”



Fonte:



Em um quadro que vai ar na próxima terça-feira (14), mas foi divulgado neste sábado (11), o “Tá no Ar” simula “uma mensagem do governo do Brasil” ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



É um “vídeo de introdução”, no qual são apresentadas as semelhanças entre os dois países com o objetivo de convencer Trump a adotar o Brasil como o seu principal aliado.



“Somos naturalmente bronzeados, como você”, diz a mensagem. “Você tem um animal voador como símbolo do seu país (águia). Nós também. Se chama Aedes Aegypti”.



Enveredando pela política, o “Tá no Ar” ri do fato de Trump ter tido menos votos do que Hillary Clinton na votação popular. “Nós também temos um presidente que não foi eleito pela maioria da população. Aliás, ele sequer foi eleito para presidente”, diz sobre Michel Temer.



E segue: “Você vai amar nossos políticos”, diz a mensagem. “O prefeito de São Paulo também foi apresentador do ‘Aprendiz’. E é um apaixonado por muros, como você. Você os constrói. Mas ele os pinta. Ele é o melhor e mais cinza.”



Outra semelhança importante: “Vocês tem John Mayer. Nós temos José Mayer”, brinca o vídeo, falando do cantor americano e do ator brasileiro, cujos nomes são idênticos.



A provocação prossegue: “A gente ainda não falou dos nossos maiores orgulhos, como Carnaval, samba, feijoada e capoeira. Mas são todos de origem africana e achamos que talvez você não curta. A gente entende”.



