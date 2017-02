Você está lendo um tópico

Por "pressão", Record planeja gravar novas versões de "A Escrava Isaura"

Por “pressão” de fora, a Record e a produtora Casablanca planejam gravar novas versões da novela “A Escrava Isaura”. No plural mesmo! O assunto entrou em discussão há poucos dias, mobilizando representantes das duas empresas, com grandes chances de ganhar contornos definitivos muito em breve.



Segundo apurado, a ideia é fazer um remake puro e simples da história de Bernardo Guimarães, que já teve Lucélia Santos (Globo) e Bianca Rinaldi (Record) como protagonistas para, depois, estender a história para as novas gerações, entre filhos e netos. Lembrando que a Record já exibiu, e até com relativo sucesso, um trabalho de Gustavo Reiz, “Escrava Mãe”, protagonizado por Gabriela Moreyra, baseado neste mesmo universo.



Mas por que voltar ao tema se ele já foi tão esmiuçado? Por pressão do mercado internacional! Constatou-se que a obra ainda possui um enorme interesse de TVs de outros países, desde que a “entrega” aconteça dentro dos novos padrões tecnológicos, uma vez que a de 2004, dirigida por Herval Rossano, ficou ultrapassada.



