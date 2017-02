Você está lendo um tópico

Obra da Odebrecht: Jornalistas da Record são presos na Venezuela

Neste sábado, às duas da tarde, horário de Brasília, meio-dia em Caracas, o Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (SEBIN), da Venezuela, prendeu os jornalistas Jesús Urbina e Maria José Túa, da Transparência Venezuela, assim com Leandro Stoliar e Gilson Souza de Oliveira, da Rede Record, que se encontravam fazendo imagens da Puente Pigale, sobre o lago de Maracaibo, no estado Zulia.



A obra está sendo executada pela Odebrecht --empresa acusada de pagar propinas a políticos no Brasil e em outros países--, sob a responsabilidade do Ministério do Poder Popular para Transportes Terrestres e Obras Públicas.



Os quatro jornalistas foram conduzidos para a sede da SEBIN, em Maracaibo, não foram liberados até agora e tiveram os seus equipamentos e celulares apreendidos.



A alegação das autoridades venezuelanas para a prisão é que não havia autorização para a realização do trabalho jornalístico. Atitude típica de países autoritários.



Uma fonte da Record ouvida pela coluna disse que os dois profissionais foram detidos enquanto realizavam uma reportagem investigativa para o "Jornal da Record, que irá denunciar o esquema de corrupção do Banco Nacional de Desenvolvimento e Social (BNDES), envolvendo Brasil, Venezuela e outros países.



A informação nos bastidores da Record é que a situação agora está tranquila, e que a equipe deve ser liberada logo mais. O que não se sabe ainda é se vão deportar os jornalistas ou se vão deixá-los continuar a gravação..



A Record contratou uma advogada, Daniela, que já está na porta do SEBIN, para auxiliar na liberação de seus funcionários, e solicitou ainda o apoio do Itamaraty e da Embaixada do Brasil, na Venezuela.



Em nota, a Abratel (Associação Brasileira de Rádio e Televisão) classificou a medida tomada pelo governo venezuelano como "abominável e digna apenas de regimes ditatoriais que não aceitam o livre exercício da imprensa e temem a verdade."



Nota da Record



A RecordTV informa que os jornalistas Leandro Stoliar e Gilson de Oliveira foram perseguidos e detidos, sem explicação, na cidade de Maracaibo, no estado de Zulia, na Venezuela .



Os jornalistas tiveram seus celulares, equipamentos e pertences pessoais apreendidos por homens que se identificaram como integrantes do SEBIN, Serviço de Inteligência Nacional. Leandro e Gilson estavam acompanhados de representantes da ONG - Transparencia Venezuela, que também foram detidos.



A RecordTV repudia esta atitude violenta e radical que fere a liberdade de imprensa e exige a imediata liberação dos profissionais e a devolução de todo o material apreendido.



A RecordTV acionou o governo brasileiro através do Itamaraty e da Embaixada do Brasil, na Venezuela, para que todos os direitos e a segurança dos profissionais sejam garantidos.



Caso Odebrecht



O Parlamento venezuelano, de maioria opositora, aprovou na semana passada a abertura de uma investigação sobre o suposto pagamento de subornos a funcionários do Estado por parte da construtora brasileira. O acordo foi votado na ausência dos parlamentares chavistas.



A empreiteira admitiu ter pago subornos em diferentes países, entre eles a Venezuela, para obter contratos de obras públicas.



Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ric...-na-venezuela.htm











Jornalistas da Record são libertados na Venezuela



Depois de 10 horas presos, os jornalistas Leandro Stoliar e Gilson de Oliveira, repórter e cinegrafista da Record, da TV Record, foram libertados da prisão na cidade de Maracaibo, no estado de Zulia, na Venezuela.



A liberação aconteceu por volta de 1h15 deste domingo, horário de Brasília. Depois de levados para Caracas num voo da polícia de de Maracaibo, eles deverão voltar ao Brasil já na segunda-feirA



Entenda o caso:



Neste sábado, às duas da tarde, horário de Brasília, meio-dia em Caracas, o Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (SEBIN), da Venezuela, prendeu os jornalistas Jesús Urbina e Maria José Túa, da Transparência Venezuela, assim com Leandro Stoliar e Gilson Souza de Oliveira, da Rede Record, que se encontravam fazendo imagens da Puente Pigale, sobre o lago de Maracaibo, no estado Zulia.



A obra está sendo executada pela Odebrecht --empresa acusada de pagar propinas a políticos no Brasil e em outros países--, sob a responsabilidade do Ministério do Poder Popular para Transportes Terrestres e Obras Públicas.



Os quatro jornalistas foram conduzidos para a sede da SEBIN, em Maracaibo, não foram liberados até agora e tiveram os seus equipamentos e celulares apreendidos.



A alegação das autoridades venezuelanas para a prisão é que não havia autorização para a realização do trabalho jornalístico.



A Record, na noite deste sábado, antes da libertação, expediu a seguinte nota:



A RecordTV informa que os jornalistas Leandro Stoliar e Gilson de Oliveira foram perseguidos e detidos, sem explicação, na cidade de Maracaibo, no estado de Zulia, na Venezuela .



Os jornalistas tiveram seus celulares, equipamentos e pertences pessoais apreendidos por homens que se identificaram como integrantes do SEBIN, Serviço de Inteligência Nacional. Leandro e Gilson estavam acompanhados de representantes da ONG - Transparencia Venezuela, que também foram detidos.



A RecordTV repudia esta atitude violenta e radical que fere a liberdade de imprensa e exige a imediata liberação dos profissionais e a devolução de todo o material apreendido.



Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ric...-na-venezuela.htm

















