Televisão

#BBB17: Daniel combina voto com Luiz Felipe e Emilly e cogita entre Elis e Ieda

As brigas de Ieda com Luiz Felipe e Emilly continuam rendendo material para o próximo paredão do "BBB17". Após a festa desta sexta (10), Daniel conversou com Luiz Felipe e Emilly sobre a berlinda e contou aos brothers que ainda não sabe qual estratégia vai adotar, ainda mais que Emilly ainda não anunciou para quem dará o anjo da semana.



Luiz Felipe começou falando mal de Ieda e dizendo que a sister poderia muito bem estar no paredão, mas que ainda não sabe se a casa vai tomar suas dores ou deixar as brigas de lado. Para o alagoano, um alvo fácil para a berlinda seria Ilmar. "O Maneco [Manoel] e Marcos vão no Ilmar, daí a Vivi vai junto. O meu tiro vai ser em quem meus amigos forem, porque eu tenho esse poder a mais. A Roberta também não atura mais o Ilmar. Ou seja, seis votos nele", explica Luiz Felipe. "Isso seria surpresa, não acho que ele vá", retruca Daniel, que acha que Ieda e Elis estão na linha de tiro da semana. "Meu problema, Luiz, é que acho que tanto Ieda quando Elis voltariam do paredão atualmente".



Daniel perguntou então para Emilly e Luiz quem a casa indicaria caso ele emparedasse Ieda. "Então, certeza que a Elis. E se você colocar a Elis, concordo com o Luiz, daí vai o Mamão [Ilmar]. Ou a Ieda, mas acho mais fácil ir ele", teoriza Emilly.



