Televisão

#BBB17: Líder Daniel aconselha anjo Emilly a imunizar Marcos

Líder Daniel aconselha anjo Emilly a imunizar Marcos



Emilly procurou o líder Daniel para se queixar do comportamento de Luiz Felipe, nesta sábado (11), no "BBB17". A vencedora da prova do anjo disse não estar mais tão disposta a imunizar o alagoano.



A gaúcha contou que Luiz disse que quem o escolhesse para cumprir o castigo do monstro ganharia um inimigo dentro da casa. Emilly escolheu o brother, ao lado de Elis e Marcos para a tarefa. "Como vou dar o anjo para quem fala uma coisa dessa?".



Daniel disse achar bobagem imunizar quem não corre risco de ser emparedado, como Roberta, na opinião do agente de trânsito. A gaúcha pediu a opinião do líder. "Acho que você pode dar para o Marcos", disse o paulista.



A gêmea se preocupou ao imaginar que Daniel quis dizer que o médico pode ser a intenção de votos da maioria da casa:"Você acho que o Marcos está ameaçado?". "Acho que três votos ele tem", respondeu o líder, sem citar nomes,























