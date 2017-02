Você está lendo um tópico

#BBB17: Queridinho aqui fora, Marcos é o menos popular dentro da casa

Queridinho aqui fora, Marcos é o menos popular dentro da casa



Fonte:



Ao que tudo indica, a popularidade de Marcos com o público do "BBB17" não se reflete dentro da casa. Um ranking feito diariamente pelos confinados durante o raio-x apontou o cirurgião plástico como o menos popular entre os colegas nesta semana.



Os resultados foram divulgados pelo GShow, que explicou que as notas vão de 0 a 5 sendo 1 a pior avaliação, e 5, a mais alta.



No momento, Marcos é o que aparece com a pior avaliação, com uma média de 3,2 corações, seguido por Elis, com 3,4 corações, e Ilmar e Vivian, que tem 3,7 cada.



Já Marinalva está no topo da tabela de preferência dos participantes, com 4,3 corações. Daniel e Roberta estão empatados em segundo lugar, com 4,2.

Veja o ranking completo:



4,3 - Marinalva

4,2 – Daniel

4,2 – Roberta

4,1 – Pedro

4,0 – Emilly

3,9 – Ieda

3,9 – Luiz Felipe

3,8 – Manoel

3,8 – Rômulo

3,7 – Ilmar

3,7 – Vivian

3,4 – Elis

