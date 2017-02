BBB17: Hora do veneno (e de ganhar haters): uma análise dos participantes ...

Você está lendo um tópico

Hora do veneno (e de ganhar haters): uma análise dos participantes do "BBB"



Fonte:



Estamos aí, com três semanas de programa, três eliminações, dois líderes, dois anjos, algumas fexthinhas e resenhas… E muita coisa para falar, dos outros é claro! Hahahahahahahaha (Malévola novamente)



Então, vamos lá! Ganhar mais alguns vários haters e analisar esses participantes do “BBB17”:



Pedro: Até então na sua, cara de bons amigos, dançante, irreverente, destruidor de paradigmas e... Começando a se sentir à vontade nas rodinhas de fofoca.



Elis: Promessa de grande barraqueira, está mais para a injustiçada. Levando nas costas um voto que não deu (na Mayara, eliminada no último paredão), está sendo cogitada pela casa e pelo líder a ser a próxima emparedada. Ganhou o monstro de presente do anjo Emilly (seria ironia do destino esse título?) e começou a se posicionar. Oremos.



Emilly: Melhor dizendo, Serpemilly, ou a gêmea má, princesona de Taubaté, santinha do pau oco, ardilosa jogadora. Destaque, ganhando a empatia do público e vencendo para continuar na casa em concorrência com a própria irmã, agora se destaca pelas suas vilanias e artimanhas para conseguir o que quer, se esquecendo de que quem manda nesse jogo é o público, que tudo olha e tudo vê. A ninfeta anda disputada por dois brothers, Doc Marcos e o cunhado Luiz Henrique Felipe. Que vença o melhor! Ou o mais corajoso, ou nenhum dos dois, deixa arder gostoso!



Roberta: De favorita do público pelas chamadas do programa a embuste dentro da edição, a bicha má deixou Elis levar a culpa pelo seu voto na eliminada Maymay (sentimos sua falta, querida!) e ainda se utiliza da ignorância dos moradores da casa para fazer a caveira da outra. “Amiga” de Serpemilly, forma com ela uma dupla de dar medo em muita gente grande! Sem falar na simpatia da moça, que doce (sqn).



LuiZzzz Felipe: Também conhecido pela sua falta de dente e trato com os mais experientes, está entre os mais mais dessa edição. Mais chato, mais mimizento e o mais inútil – não sou eu quem está afirmando, e sim os colegas de confinamento, que no Jogo da Discórdia o elegeram assim. Luiz Alguma Coisa se achava parte do trio das Meninas Superpoderosas, mas vai vir tombo sim ou com certeza? Aguardando cenas dos próximos capítulos.



Daniel: O líder da semana e talvez o sabonete desse “BBB17”. A liderança dessa vez “single”, está mais para compartilhada comzamigox do que soberana. Daniel começou com um papo de que quer colocar no paredão alguém forte e que volte, e que essa pessoa entenda. Ok! Que “BBB” esse povo andou assistindo? O líder não coloca no paredão alguém para ser eliminado e não ganhar mais um desafeto na casa? Agora o papo mudou e Daniel está sondando em quem a casa vai, quem os amigos acham melhor ele colocar no paredão etc e tal. Tá bom. Próximo!



Manoel e Vivian: O casal está na casa e lembrei deles agora pela síncope sofrida por Nenel durante a prova do líder. O rapaz bateu no peito e gritou igual quinéim Tarzan comemorando ter achado a bolinha “BBB” (missão da prova), mas na sua premiada vez o mesmo foi eliminado. Não. Não estou com remorso de estar rindo até a próxima edição. Miss Vivian continua lá, no programa, fazendo parte desse morno casal.



Ieda: Só eu não gosto nem concordo com o apelido de Mama? Mama de quem? Desse povo que na sua maioria fala mal dela? Ah tá. Estou gostando que ela e Rômulo têm uma boa visão sobre o jogo e que seja disseminada a discórdia!



Marcos: O Doc bondoso e carente desse “BBB17”. Está sempre envolvido com os afazeres domésticos e com a Princess Emilly. Se colocou no monstro para salvar mais uma vez a sua princesa ou como estratégia de jogo? Façam suas apostas! Será o Doc um cego enfeitiçado pelo amor ou um bom estrategista?



Quem mais?!



Rômulo e Ilmar: Jogadores astutos e que andam rendendo boas conversas e até risadas. Esses dois zoando o Marcos, no dia dos mil tocos recebidos pela princesona, foi demais! Preciso de mais conteúdo para maiores avaliações.



Marinalva: Estava até me esquecendo dela. Escuto ela falar: Eu concordo, eu discordo, mas e daí? Vamos lá, mulher! Desse jeito vai ser a última a ir para o paredão. Sinto algo estranho no ar, mas nada de concreto para opinar, apenas insights, premonições, coisas de colunista sensitiva.



