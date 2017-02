Você está lendo um tópico

#BBB17: Luiz Felipe revela seu voto para paredão

Luiz Felipe bateu o martelo. Seu indicado para o paredão será Ilmar, revelou o brother na tarde deste domingo (12)."Eu sei que meu voto é no Mamão (Ilmar) e acabou", disse a Roberta, que pensa em indicar Rômulo.Neste domingo ocorre a formação do terceiro paredão do "BBB17". Daniel, o líder, escolhe um colega de confinamento para a berlinda enquanto os brothers definem a outra vítima.Na última quinta-feira o apresentador Tiago Leifert avisou que o paredão deste fim de semana será triplo, com a terceira vaga sendo determinada pelo big fone. Quem atender o aparelho, que vai tocar durante o programa ao vivo, empareda um colega de confinamento.Emilly, o anjo da casa, imuniza um brother e Luiz Felipe, mais votado no jogo da discórdia, tem voto com peso duplo.























