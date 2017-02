Você está lendo um tópico

Televisão

#BBB17: Roberta faz drama e fala em deixar o"BBB17"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 65 visitas.





Ricardo em Hoje, 19:56 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 5223 | Pontes e Lacerda-MT



Roberta faz drama e fala em deixar o"BBB17"



Fonte:







Pouco antes do almoço deste domingo (12), Roberta comentou com Manoel e Vivian estar pensando em abandonar o jogo. Em conversa no quarto azul ela desabafou:



"Eu quase chorei hoje no Raio-X. Eu sou tão neurótica que posso até falar que não vou dar conta", disse. Vivian foi rápida em demovê-la da ideia: "Não mesmo, nesta edição ninguém vai fazer isso". Manoel, então, pergunta: "Para sair?". O gêmeo, em seguida, abraçou a sister e tentou animá-la: "Não deixe o psicológico te abalar".



Mais cedo, durante a prova da comida, Roberta se desentendeu com Ieda depois que a decana da casa fez um comentário sobre seu baixo rendimento durante a competição. Depois, em conversa com Manoel e Emilly, disse ter se arrependido de xingar a aposentada.



Paredão



Neste domingo ocorre a formação do terceiro paredão do “BBB17”. Daniel, o líder, escolhe um colega de confinamento para a berlinda enquanto os Brothers definem a outra vítima. Na última quinta-feira o apresentador Tiago Leifert avisou que o paredão deste fim de semana será triplo, com a terceira vaga sendo determinada pelo big fone. Quem atender o aparelho, que vai tocar durante o programa ao vivo, empareda um colega de confinamento. Emilly, o anjo da casa, imuniza um brother e Luiz Felipe, mais votado no jogo da discórdia, tem voto com peso duplo. Fonte: https://tvefamosos.uol.com.br/bbb/bbb17/noticias...deixar-obbb17.htm Pouco antes do almoço deste domingo (12), Roberta comentou com Manoel e Vivian estar pensando em abandonar o jogo. Em conversa no quarto azul ela desabafou:"Eu quase chorei hoje no Raio-X. Eu sou tão neurótica que posso até falar que não vou dar conta", disse. Vivian foi rápida em demovê-la da ideia: "Não mesmo, nesta edição ninguém vai fazer isso". Manoel, então, pergunta: "Para sair?". O gêmeo, em seguida, abraçou a sister e tentou animá-la: "Não deixe o psicológico te abalar".Mais cedo, durante a prova da comida, Roberta se desentendeu com Ieda depois que a decana da casa fez um comentário sobre seu baixo rendimento durante a competição. Depois, em conversa com Manoel e Emilly, disse ter se arrependido de xingar a aposentada.ParedãoNeste domingo ocorre a formação do terceiro paredão do “BBB17”. Daniel, o líder, escolhe um colega de confinamento para a berlinda enquanto os Brothers definem a outra vítima. Na última quinta-feira o apresentador Tiago Leifert avisou que o paredão deste fim de semana será triplo, com a terceira vaga sendo determinada pelo big fone. Quem atender o aparelho, que vai tocar durante o programa ao vivo, empareda um colega de confinamento. Emilly, o anjo da casa, imuniza um brother e Luiz Felipe, mais votado no jogo da discórdia, tem voto com peso duplo.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído