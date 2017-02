Você está lendo um tópico

Confira a semana de O que a vida me roubou (13 a 18/2)

Segunda-feira



José Luis e Renato estão escondidos e Renato pede a José que espere para ir a Água Azul, já que as coisas ainda estão muito agitadas. Na fazenda Almonte, Maria chora desconsolada, pois Alessandro não chegou. Gaspar, muito triste, pede a sua filha que não se esqueça que ele tem assuntos importantes para atender. Graciela atira dinheiro em Joventino e diz que não lhe dará mais nenhum centavo. Pedro está zangado com Ezequiel, pois não encontram Renato e José Luis. Ezequiel informa na marinha que também não os encontrou. Pedro manda vigiar Montserrat em sua residência. José Luis e Renato chegam de ônibus a Água Azul, mas Renato, zangado, diz ao amigo que Montserrat não vale a pena, pois estava aos beijos com outro. José Luis responde que a roubará. Adolfo toma um café na praça de Água Azul. Josefina se aproxima e o cumprimenta. Demétrio chega ao mesmo lugar e Adolfo os apresenta. Demétrio se queixa que não tem dinheiro, mas diz que não quer trabalhar na marinha. Adolfo propõe fazer Josefina se apaixonar por Demétrio para tirar lhe dinheiro. Josefina, em sua casa, fala com Demétrio e aceita sair com ele, como amigos. Nadia pede a Montserrat que pense bem nas coisas e se case com Alessandro para se esquecer do “marinheiro”. Lauro pede a Demétrio que trabalhe na marinha ao invés de ficar andando pela rua. Demétrio responde que quando o sargento voltar, irá vê-lo. Alessandro pede Montserrat em casamento e lhe dá um anel de compromisso. Montserrat vai caminhar na praia e pensa em José Luis. Ela reflete um pouco e aceita se casar com Alessandro. Alessandro dá as escrituras para Montserrat e aceita sua palavra como garantia. Montserrat coloca o anel de compromisso e anuncia que se casará dentro de um mês.



Terça-feira



Demétrio chega, mas Esmeralda pede que não o atendam, pois não deseja vê-lo. Na residência Almonte, Alessandro está muito pensativo por seu casamento. Victor sugere que ele volte para a fazenda. Alessandro propõe que Victor seja o administrador da fazenda, pois ele morará em Água Azul depois do casamento. Na fazenda Almonte, Joventino está pensando em Montserrat e fala com Dominga que ela já não o interessa, pois conheceu um “anjo”. Adolfo pede cem mil emprestados a Josefina, fazendo com que ela acredite que são para Demétrio. Ela aceita emprestar a quantia. Dias depois, Demétrio tenta pedir Josefina em namoro, mas não consegue por não gostar dela. Josefina fica pensando e sonhando com o dia que Demétrio se declarará. Esmeralda é atacada por dois homens. Renato e José Luis a defendem. Em agradecimento, ela oferece sua casa para que eles durmam até quando precisarem. Adolfo e Demétrio festejam contentes pelo dinheiro que tiraram de Josefina. Graciela pede a Alessandro que faça cargo de suas dívidas, como haviam combinado. Lauro reclama com Demétrio por este não ter ido visitar seu amigo Robledo e o esbofeteia. Demétrio o empurra e Lauro cai desmaiado. Toda a família de Montserrat vai para a capital para que Lauro se recupere em uma clínica de luxo. Alessandro arca com todos os gastos. Joventino procura Graciela em sua residência, mas não a encontra. José Luis e Renato vão diariamente atrás de Montserrat e já estão desesperados, mas José Luis decide não ir embora até conseguir falar com ela. Quando chegam a sua residência em Água Azul, Graciela pede a Monserrat que seja carinhosa com Alessandro, pois ele pagou todas as suas dívidas. Montserrat se zanga e grita que Alessandro a “comprou”. Esmeralda se despede de José Luis e Renato, de repente tocam a porta e escutam que é Demétrio, eles se surpreendem.



Quarta-feira



Demétrio tenta abusar de Esmeralda na casa da moça, mas Renato a defende. Demétrio o ameaça dizendo que fará com que perca seu trabalho, pois seu pai é influente. José Luis escuta que a família Mendonça regressou e se emociona. Na residência Medina, Loreto pergunta a Pedro se quer que ele vigie a residência dos Mendonça, já que eles estão de volta. Pedro responde que não. Nadia mostra o vestido que comprou para o casamento de Montserrat e também a roupa de Pedro. Ele pergunta se Nadia sabe se por acaso Montserrat e José Luis se vêem, pois ele é um delinquente muito perigoso. José Luis vai atrás de Nadia, mas ela se recusa a atendê-lo. Ele deixa uma carta para que ela entregue a Montserrat. Demétrio, desesperado, fala com Adolfo que não tem dinheiro e Adolfo o incentiva a tirar mais de Josefina. Na residência Mendonça, Montserrat está muito zangada com Graciela e pede que a mãe não a incomode mais. Na casa de Esmeralda, ela e Renato se entregam ao amor e ela diz que lhe encantaria saber que problema ele esconde. Renato responde que prefere não envolvê-la em assuntos que podem prejudicá-la posteriormente. Na fazenda Almonte, Maria está muito angustiada porque tem um pressentimento sobre Alessandro. Ela pede a Gaspar que vá á Água Azul ver Alessandro e lhe informe se ele está bem ou não. Gaspar parte com o pretexto que precisa que Alessandro assine alguns papéis. Na casa de Josefina, Adolfo pede duzentos mil para um negócio que Demétrio pretende abrir. Ela, cega, o dá imediatamente. Na praça de Água Azul, Adolfo dá a Demétrio cem mil do dinheiro que tirou de Josefina. Na igreja, Montserrat e Alessandro se casam. Na residência Mendonça ocorre a recepção da cerimônia e Nadia entrega a carta de José Luis a Montserrat. Ela sai desesperada. Na praia, Montserrat, vestida de noiva, reclama com José Luis por tê-la deixado e diz que se casou. José lhe explica que sua família os envolveu em um jogo de mentiras e o acusaram de matar Gamboa. Montserrat acredita em José e eles se beijam com muito amor.



Quinta-feira



Montserrat chora e crê que sua família realmente foi quem planejou tudo a favor de seu casamento com Alessandro. José propõe que eles fujam. Montserrat o promete que em uma hora ela estará na praça para fugirem. Victor grava Montserrat e José com seu celular e vai para a residência Mendonça. Na fazenda Almonte, um empregado diz a Gaspar que perderam três cavalos puro sangue. Gaspar reclama com Joventino, já que tem certeza que ele está envolvido no roubo dos cavalos. Na casa de Esmeralda, José Luis pede a Renato que chegue em uma hora a praça de Água Azul, porque Montserrat chegará ali e eles partirão juntos. Esmeralda chora e pede a Renato que a leve com ele. Renato se nega, pois eles serão fugitivos. Na residência Mendonça, Alessandro está muito feliz, mas Victor o pede para que falem a sós e o mostra o vídeo de Montserrat beijando José. Alessandro fica furioso e parte atrás de Montserrat. Enquanto isso a moça está muito feliz em seu quarto com Nádia, vestindo-se para escapar. Alessandro chega, acusa Monserrat de traição e pede que esteja pronta em cinco minutos para partirem. Nadia explica a Pedro o ocorrido e diz que José está esperando Montserrat na praça da cidade. Ela pede que ele detenha José e seu amigo sem que a marinha saiba do ocorrido. Gaspar está rumo a Água Azul, alguns homens o agridem e Joventino o dispara. O padre e Joventino vão a fazenda Almonte e dizem a Maria que seu pai está morto. Maria, chorando, espera Alessandro, mas ele não chega. Maria decide enterrar o pai logo pela manhã do dia seguinte. José Luis espera Montserrat na praça e se desespera com a demora. Ele decide ir atrás da jovem em sua residência. Renato fica sozinho na praça e a polícia o detém. Esmeralda chega e pede a Ezequiel que libere Renato, dizendo-lhe que se trata de seu primo. Ela lhe dá um cheque e eles partem. Alessandro, leva Montserrat à sua fazenda. Lauro fica muito preocupado por sua filha. Montserrat tenta falar com Nadia, mas Alessandro a impede e chora desesperado na biblioteca. No cemitério, Maria chora por seu pai. De volta à fazenda Almonte, Alessandro chega com Montserrat. Maria o abraça e lhe fala de Gaspar. Alessandro apresenta Montserrat como sua esposa. Maria se surpreende.



Sexta-feira



Na cozinha, Joventino caçoa de Maria por ela não ter conquistado Alessandro. Alessandro diz a Joventino que não será ele o capataz da fazenda, pois não confia nele. Joventino se zanga e se retira. Maria leva café para Alessandro e briga com ele por ter se casado e a deixado só. Joventino, em seu quarto, tenta imaginar o que Graciela planeja, já que casou sua filha com o filho de seu amante. Na casa de Esmeralda, Renato confessa a José Luis que está apaixonado por Esmeralda e pensa em ir embora com ela para o norte. José Luis, desesperado, visita Nadia e pede que o ajude a encontrar Montserrat, pois se amam. Nadia pede a Graciela que lhe dê os dados de Montserrat, para ligar para a jovem. Graciela mente dizendo que Montserrat está em lua de mel. Pedro grita com Loreto para que encontrem José Luis antes da marinha. Na casa de Josefina, ela fala com Demétrio e confessa que sonha em se casar. Esmeralda faz Demétrio acreditar que sente sua falta e lhe pergunta sobre sua irmã. 