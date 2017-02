Você está lendo um tópico

Confira a semana de Querida Inimiga (13 a 18/2)

Segunda-feira



Com a ajuda da Madre Trindade, Alonso encontra uma jovem que pode ser a verdadeira neta de Hortência. Ele conversa com ela, e a jovem aceita realizar um teste de DNA. Rose e Juliano falam com Rogério e o homem agora exige 40 mil para se divorciar de Maria. Quando Diana insiste em ir comprar coisas para seu filho, Bruno se zanga e a agride. Mais tarde, Lorena vai ver Diana, mas ela não lhe abre a porta, pois não quer ser vista machucada.



Terça-feira



Num encontro casual, Arthur informa Bárbara que Lalo é amante de Sara. Bárbara acredita que foi enganada, rejeita Lalo e pede que ele deixe a casa. Sara diz a Vasco que não só Lalo foi seu amante, como Arthur também. Vasco fica muito triste. Hortência fica só por um momento. Sara entra no quarto e revela que não é sua verdadeira neta. Bruno entra e reclama com Hortência que sua vida com Diana é um inferno. Sara ouve que Bruno recebeu dinheiro da senhora para se casar com Diana.



Quarta-feira



Vasco reclama com sua mãe pela forma com que ela se portou com Jaime e por ser tão egoísta. Com o pretexto de examinar Zulema, Alonso consegue uma amostra para realizar um exame de DNA. Vasco despede Arthur de seu trabalho e ele acusa Sara de ter contado a Vasco sobre a aventura de Bárbara. Sara se nega a ajudar Arthur em seu divórcio. Sara chama Alonso e diz que precisa falar com ele. Alonso a convida à sua casa e, usando Toribio para distrai-la, consegue alguns fios de cabelo da jovem para um exame de DNA a fim de comprovar se ela é verdadeiramente a neta de Hortência. Maria ainda está preocupada em pagar Rogério e Jaime sugere que eles vivam juntos. Juliano e Rose seguem tratando de juntar dinheiro para pagar Rogério. Paula e Darío discutem porque Paula não quer deixar de trabalhar. Ambos concordam que as coisas não vão bem. Após outra discussão eles se dão conta de que esqueceram de buscar Betina no balé.



Quinta-feira



Betina volta pra casa sozinha e encontra seus pais muito zangados com ela. Betina responde mal à sua mãe e Darío a repreende. Paula agradece Darío pela ajuda com Betina e diz que eles apenas precisam reaprender a viverem juntos. Noemi questiona Bruno sobre a falta de alguns medicamentos e ele a lembra que sob suas ordens os retirou por estarem fora do prazo de validade. Bruno se sente aliviado, pois seu negócio ainda continuará. Hortência pede que Augusta ligue para o advogado Mendonça e peça que ele vá vê-la. A princípio, Mendonça duvida muito da capacidade de Hortência de comunicar-se. Ela escreve algo para que Mendonça leia. Rogério beija Maria. Juliano o agride e pede que não volte nunca. Mônica diz a Lorena que precisa renunciar a Ernesto, pois ela dormiu com ele primeiro.



Sexta-feira



Ao discutir com Ernesto, Mônica diz que Lorena tem que terminar com ele, já que mantiveram relações intimas antes do envolvimento dele com Lorena. Ernesto confirma a situação para Lorena. Ela não aceita as explicações de Ernesto, se demite da cozinha e parte para São Martin para refletir. O exame de DNA indica que nem Teresa, nem Sara são filhas de Zulema. Toribio consegue alguns fios do cabelo de Lorena e, após submetê-los a exame, descobre que Lorena e Zulema são mãe e filha. Sara segue assediando Alonso e ele a rejeita. Lalo tenta convencer Bárbara a voltar com ele, mas ela recusa e o trata mal. Lalo pede a Sara dois milhões de reais para deixá-la em paz. Sara pensa que não deve entregar o dinheiro que desviou para as Ilhas Cayman e pensa numa forma de enrolar Lalo. Para suprir Vasco, que vai sair de viagem, Jaime entra novamente na empresa. Rose acaba aceitando realizar um casamento duplo com Maria e Jaime. Ernesto se demite do restaurante. Raimundo pergunta a razão e ele responde que é por causa de Mônica.























