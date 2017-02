Você está lendo um tópico

Televisão > Novelas

Confira a semana de A terra prometida (13 a 18/2)

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 42 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 20:16 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23610 | Redação





Segunda-feira



Mara e Racal dão início ao ritual de sacrifício do bebê. O feiticeiro desenha um símbolo na testa de Boaz e faz o mesmo com a vilã. Aruna ampara Raabe. Ula recebe os cuidados dignos de uma rainha. Ela se recorda dos difíceis momentos ao lado de Kamir. Adonizedeque estranha o comportamento de Mireu. Gael aconselha Haniel a tratar melhor Tirda. Tobias encontra com Samara e entrega um preparado para fazer Quemuel dormir. Mara reclama da demora no ritual de sacrifício do bebê. Adonizedeque encontra um papiro escrito por Úrsula o ameaçando. Haniel e Gael são avisados sobre o sequestro do bebê de Raabe. Preocupado com o sumiço de Úrsula, Adonizedeque avisa que adiará o casamento com Ula. Enquanto procuram por Boaz, Jéssica e Iru escutam o choro do bebê. Eles se aproximam da margem do acampamento e flagram Racal com o neném. Iru desembainha a espada e ameaça o cananeu. Jéssica corre e pega Boaz no colo. Mara vem chegando com uns gravetos na mão e se esconde antes de ser vista. Racal tenta reagir, mas é ferido pelo jovem guerreiro hebreu. Iru e Jéssica correm para levar o bebê de volta à mãe. Mara então se aproxima para verificar se Racal está vivo. O feiticeiro agoniza e suplica por ajuda. Com medo de ser descoberta também, a vilã se recusa a ampará-lo e foge. Tobias entrega um chá para Quemuel beber. Haniel presenteia Tirda com flores e ela começa a espirrar. Ula retorna para a taberna. Salmon reconhece Mireu. O guerreiro decide se separar de Otniel para buscarem mais informações. Jéssica entrega o bebê à Raabe. Orias repara as marcas na testa de Boaz e diz que o neném estava sendo preparado para ser sacrificado. Samara procura por Yana na tenda de Darda e mente dizendo que Tobias está passando mal. Quemuel bebe o chá com Tobias e começa a sentir sonolência. Irritado com o sumiço de Úrsula, Adonizedeque esbraveja com os cadáveres das prisioneiras. Yana chega até a tenda de Samara e é golpeada por Tobias. Lina se espanta ao ver Úrsula em sua casa. Léia chega em casa e vê Quemuel dormindo ao lado de Yana. Raabe agradece a atitude de Jéssica. Léia grita de raiva e expulsa Yana de sua tenda. Calebe conclui que alguém ajudou Racal a sequestrar o bebê. Lina faz as vontades de Úrsula. Adonizedeque ordena que Abul organize uma busca a sua filha. Racal é encontrado gravemente ferido pelos hebreus. Samara conversa com Léia e diz que pode ajudá-la a se livra r de Yana. Em troca, a vilã pede permissão para executar Zaqueu e Aruna. Quemuel tenta se explicar com Léia. Bastante ferido, Racal diz que só dará explicações para Mara. Léia diz concordar com a proposta de Samara. Disfarçado, Otniel tenta tirar informações de Mireu. O oficial se assusta ao encontrar Úrsula em sua casa. Racal pede para falar a sós com Mara. Ele tenta chantagear a vilã e pede para ela ajuda-lo a fugir. Mara então começa a sufoca-lo e grita por ajuda, fingindo que o cananeu passou mal. Darda se aproxima e avisa que Racal está morto. Yana procura Aruna e avisa que deixará o acampamento. Josué pressiona Mara e pergunta o que Racal falou antes de morrer.



Terça-feira



Josué pressiona Mara e pergunta o que Racal falou antes de morrer. A vilã mente e diz que o cananeu confessou ter tido a ajuda de Bogotai. Aruna pede para Yana desistir de deixar o acampamento e diz que sentirá sua falta. Samara agradece a confiança de Léia. Úrsula pede para Mireu fazer o rei esquecer Ula. Ir e Isaque buscam Bogotai. Orias diz que jamais deixará de vigiar o bebê de Raabe. Bogotai avista Finéias e golpeia Isaque e Iru. Ele parte para cima do sacerdote e entra no tabernáculo. Eleazar é avisado e segue para o local sagrado. O sumo sacerdote encontra o cananeu morto. Zareg conta que Bogotai quis vingar Cosby. Quemuel tenta se explicar com Léia, mas ela se recusa a perdoá-lo. Darda e Yana concluem que Samara e Tobias tramaram a falsa traição de Quemuel. Zareg explica a razão do desejo de vingança de Bogotai. Otniel reencontra com Salmon e diz que Mireu parece ser um cara legal. Mara tem um pesadelo com Racal. Josué diz que tem uma surpresa para mostrar a Zuma. O guerreiro núbio se emociona ao reencontrar Mandisa e Bomani, sua esposa e filho. Gael aconselha Haniel a presentear Tirda. Zuma diz que voltará para Núbia com a família. Haniel tenta comprar algo para Tirda na tenda de Elias. Boã cuida das esposas. Haniel compra um vestido cafona para Tirda. Léia descobre que Tobias pediu um preparado para dormir a Jesana. Tirda finge ter gostado do vestido, mas avisa que Haniel não precisa se incomodar de novo. Léia encontra Samara e Tobias. Ela avisa que descobriu toda a verdade. Lina se irrita com o comportamento de Úrsula em sua casa. Léia pede para falar a sós com Yana. Úrsula vai até a casa de Lina e se depara com a princesa Úrsula. Léia revela toda a verdade para Yana e pede para ela permanecer no acampamento. Mireu conversa com Úrsula e revela o envolvimento com Ula. A princesa fica satisfeita e avisa que eles estão do mesmo lado. Aruna fica feliz ao saber que Yana permanecerá em Gilgal. Úrsula diz já saber como fazer o rei esquecer Ula. Sem culpar os filhos, Léia pede perdão a Quemuel. Mireu caminha pelas ruas de Jerusalém com Úrsula e reconhece Salmon.



Quarta-feira



Mireu caminha pelas ruas de Jerusalém com Úrsula e reconhece Salmon. O oficial ordena que os soldados prendam o hebreu. Salmon começa a correr. Tobias assume a culpa por ter forjado a falsa traição de Yana e Quemuel o expulsa de casa. Mireu consegue alcançar Salmon. Tirda fica sem jeito de dizer que não achou o vestido bonito. Úrsula decide levar Salmon para o palácio. Otniel fica sabendo que o amigo foi descoberto. Tobias pede para morar na ferraria de Setur. Quemuel diz que errou na criação do filho. Adonizedeque reencontra com a filha. A princesa mostra o hebreu capturado. Raabe cuida de Boaz. Úrsula diz que descobriu algo sobre Ula. Samara encontra Tobias e avisa que o plano ainda está de pé. Mireu conversa com Salmon nas masmorras. Úrsula inventa que Ula é uma assassina. Adonizedeque fica preocupado. Escondida, Mara cultua as estatuetas que eram de Racal. Adonizedeque diz que Ula é uma assassina e ordena que Abul a traga imediatamente. Léia comenta com as outras mulheres que Josué proibiu que os hebreus de saírem dos limites do acampamento. O líder avisa que pedirá aos homens para vigiarem e protegerem suas esposas. Otniel tenta saber informações sobre o paradeiro de Salmon. Abul chega até a taberna para levar Ula. A moça assume a culpa pela morte de Durgal perante a Adonizedeque.



Quinta-feira



O rei avisa que não vai executá-la. Zaqueu diz que vai sair para caçar codornas. Adonizedque conversa com os cadáveres das prisioneiras e comemora o retorno de Úrsula. Mireu convida Otniel para a comemoração. Samara avisa que Zaqueu sairá para caçar e diz que chegou a hora de executar o plano. Otniel chega ao palácio. Mireu pede para o rapaz cumprimentar o rei de sua cidade. Salmon conversa com o carcereiro e descobre que está acontecendo uma festa no palácio. Otniel cumprimenta Debir, o rei de Eglom. Acompanhadas dos guerreiros hebreus, as mulheres hebreias lavam as roupas no rio. Um grupo de soldados de Jerusalém se aproxima. Zaqueu segue em um local mais distante, caçando as codornas. Mireu estranha a ausência de Otniel e começa a procura-lo pelo palácio. Tobias e Samara observam Zaqueu caçando. Com um punhal, Otniel ameaça Mireu no templo do palácio. Escondidos, os soldados de Jerusalém observam as hebreias no rio. Com um arco e flecha, Tobias se esconde em um local próximo. Aruna deixa cair uma peça de roupa no rio e se afasta para pegar. Samara vê Zaqueu mirando em um pássaro e faz um sinal para Tobias. O Monstro Hebreu atira em Aruna no mesmo momento em que Zaqueu atira no pássaro. Aruna é atingida por uma flechada no ventre. Josué corre para socorrê-la. Sofrendo com a flechada, Aruna consegue ver Tobias escondido e cai no rio.



Sexta-feira



Josué tenta socorrer Aruna, mas a correnteza a leva para longe. Os soldados de Jerusalém avistam a hebreia desacordado no rio. Samara encontra Zaqueu e o acusa pelo ocorrido. Os oficiais inimigos retiram Aruna da água. Josué se desespera com o sumiço de sua amada. Zaqueu lamenta o acidente com Aruna. Otniel resgata Salmon e eles poupam a vida de Mireu. Tobias inventa uma desculpa para Setur e retorna à ferraria. Desesperado, Quemuel sai para procurar Aruna. Samara encontra com o irmão e eles fingem não saber de nada. Yana fica chocada com a notícia. Chaia tenta consolar Zaqueu. Adonizedeque ordena que tragam o prisioneiro até a sala do trono. Abul descobre que o hebreu fugiu. Eleazar e Finéias conversam sobre Aruna. Léia encara os filhos e diz não acreditar em nenhuma palavra que eles dizem. Úrsula ordena que matem o carcereiro Durgo. Samara e Tobias comemoram o sucesso do plano. O Monstro Hebreu procura Zaqueu e finge estar irado pela suposta morte de Aruna. Lina descobre que Otniel é um hebreu. Tobias exige que Zaqueu seja julgado. Josué e Calebe procuram por Aruna. Josué se emociona ao se recordar de alguns momentos ao lado de Aruna. Salmon e Otniel fogem de Jerusalém e se deparam com os mercadores de escravos que eles atacaram. Laila e Livana lamentam o ocorrido com Aruna. Calebe encontra os familiares e avisa que Aruna não foi encontrada. Otniel é dominado pelos mercadores de escravos. Salmon tenta ajudar, não consegue e corre para pedir socorro no acampamento. Elói tenta amparar Ioná. Tirda, Haniel e Gael se lembram da morte de Maquir. Aflito, Zaqueu se prepara para ser julgado. Adonizedeque é avisado sobre a captura de uma hebreia. Durante o julgamento de Zaqueu, Tobias se manifesta e exige a pena de morte para o arqueiro. Na masmorra do palácio, Aruna recebe cuidados médicos. Adonizedeque chega ao local e diz que a prisioneira não tem valor algum. O rei ordena que a deixem agonizar até a morte. Mara e Racal dão início ao ritual de sacrifício do bebê. O feiticeiro desenha um símbolo na testa de Boaz e faz o mesmo com a vilã. Aruna ampara Raabe. Ula recebe os cuidados dignos de uma rainha. Ela se recorda dos difíceis momentos ao lado de Kamir. Adonizedeque estranha o comportamento de Mireu. Gael aconselha Haniel a tratar melhor Tirda. Tobias encontra com Samara e entrega um preparado para fazer Quemuel dormir. Mara reclama da demora no ritual de sacrifício do bebê. Adonizedeque encontra um papiro escrito por Úrsula o ameaçando. Haniel e Gael são avisados sobre o sequestro do bebê de Raabe. Preocupado com o sumiço de Úrsula, Adonizedeque avisa que adiará o casamento com Ula. Enquanto procuram por Boaz, Jéssica e Iru escutam o choro do bebê. Eles se aproximam da margem do acampamento e flagram Racal com o neném. Iru desembainha a espada e ameaça o cananeu. Jéssica corre e pega Boaz no colo. Mara vem chegando com uns gravetos na mão e se esconde antes de ser vista. Racal tenta reagir, mas é ferido pelo jovem guerreiro hebreu. Iru e Jéssica correm para levar o bebê de volta à mãe. Mara então se aproxima para verificar se Racal está vivo. O feiticeiro agoniza e suplica por ajuda. Com medo de ser descoberta também, a vilã se recusa a ampará-lo e foge. Tobias entrega um chá para Quemuel beber. Haniel presenteia Tirda com flores e ela começa a espirrar. Ula retorna para a taberna. Salmon reconhece Mireu. O guerreiro decide se separar de Otniel para buscarem mais informações. Jéssica entrega o bebê à Raabe. Orias repara as marcas na testa de Boaz e diz que o neném estava sendo preparado para ser sacrificado. Samara procura por Yana na tenda de Darda e mente dizendo que Tobias está passando mal. Quemuel bebe o chá com Tobias e começa a sentir sonolência. Irritado com o sumiço de Úrsula, Adonizedeque esbraveja com os cadáveres das prisioneiras. Yana chega até a tenda de Samara e é golpeada por Tobias. Lina se espanta ao ver Úrsula em sua casa. Léia chega em casa e vê Quemuel dormindo ao lado de Yana. Raabe agradece a atitude de Jéssica. Léia grita de raiva e expulsa Yana de sua tenda. Calebe conclui que alguém ajudou Racal a sequestrar o bebê. Lina faz as vontades de Úrsula. Adonizedeque ordena que Abul organize uma busca a sua filha. Racal é encontrado gravemente ferido pelos hebreus. Samara conversa com Léia e diz que pode ajudá-la a se livra r de Yana. Em troca, a vilã pede permissão para executar Zaqueu e Aruna. Quemuel tenta se explicar com Léia. Bastante ferido, Racal diz que só dará explicações para Mara. Léia diz concordar com a proposta de Samara. Disfarçado, Otniel tenta tirar informações de Mireu. O oficial se assusta ao encontrar Úrsula em sua casa. Racal pede para falar a sós com Mara. Ele tenta chantagear a vilã e pede para ela ajuda-lo a fugir. Mara então começa a sufoca-lo e grita por ajuda, fingindo que o cananeu passou mal. Darda se aproxima e avisa que Racal está morto. Yana procura Aruna e avisa que deixará o acampamento. Josué pressiona Mara e pergunta o que Racal falou antes de morrer.Josué pressiona Mara e pergunta o que Racal falou antes de morrer. A vilã mente e diz que o cananeu confessou ter tido a ajuda de Bogotai. Aruna pede para Yana desistir de deixar o acampamento e diz que sentirá sua falta. Samara agradece a confiança de Léia. Úrsula pede para Mireu fazer o rei esquecer Ula. Ir e Isaque buscam Bogotai. Orias diz que jamais deixará de vigiar o bebê de Raabe. Bogotai avista Finéias e golpeia Isaque e Iru. Ele parte para cima do sacerdote e entra no tabernáculo. Eleazar é avisado e segue para o local sagrado. O sumo sacerdote encontra o cananeu morto. Zareg conta que Bogotai quis vingar Cosby. Quemuel tenta se explicar com Léia, mas ela se recusa a perdoá-lo. Darda e Yana concluem que Samara e Tobias tramaram a falsa traição de Quemuel. Zareg explica a razão do desejo de vingança de Bogotai. Otniel reencontra com Salmon e diz que Mireu parece ser um cara legal. Mara tem um pesadelo com Racal. Josué diz que tem uma surpresa para mostrar a Zuma. O guerreiro núbio se emociona ao reencontrar Mandisa e Bomani, sua esposa e filho. Gael aconselha Haniel a presentear Tirda. Zuma diz que voltará para Núbia com a família. Haniel tenta comprar algo para Tirda na tenda de Elias. Boã cuida das esposas. Haniel compra um vestido cafona para Tirda. Léia descobre que Tobias pediu um preparado para dormir a Jesana. Tirda finge ter gostado do vestido, mas avisa que Haniel não precisa se incomodar de novo. Léia encontra Samara e Tobias. Ela avisa que descobriu toda a verdade. Lina se irrita com o comportamento de Úrsula em sua casa. Léia pede para falar a sós com Yana. Úrsula vai até a casa de Lina e se depara com a princesa Úrsula. Léia revela toda a verdade para Yana e pede para ela permanecer no acampamento. Mireu conversa com Úrsula e revela o envolvimento com Ula. A princesa fica satisfeita e avisa que eles estão do mesmo lado. Aruna fica feliz ao saber que Yana permanecerá em Gilgal. Úrsula diz já saber como fazer o rei esquecer Ula. Sem culpar os filhos, Léia pede perdão a Quemuel. Mireu caminha pelas ruas de Jerusalém com Úrsula e reconhece Salmon.Mireu caminha pelas ruas de Jerusalém com Úrsula e reconhece Salmon. O oficial ordena que os soldados prendam o hebreu. Salmon começa a correr. Tobias assume a culpa por ter forjado a falsa traição de Yana e Quemuel o expulsa de casa. Mireu consegue alcançar Salmon. Tirda fica sem jeito de dizer que não achou o vestido bonito. Úrsula decide levar Salmon para o palácio. Otniel fica sabendo que o amigo foi descoberto. Tobias pede para morar na ferraria de Setur. Quemuel diz que errou na criação do filho. Adonizedeque reencontra com a filha. A princesa mostra o hebreu capturado. Raabe cuida de Boaz. Úrsula diz que descobriu algo sobre Ula. Samara encontra Tobias e avisa que o plano ainda está de pé. Mireu conversa com Salmon nas masmorras. Úrsula inventa que Ula é uma assassina. Adonizedeque fica preocupado. Escondida, Mara cultua as estatuetas que eram de Racal. Adonizedeque diz que Ula é uma assassina e ordena que Abul a traga imediatamente. Léia comenta com as outras mulheres que Josué proibiu que os hebreus de saírem dos limites do acampamento. O líder avisa que pedirá aos homens para vigiarem e protegerem suas esposas. Otniel tenta saber informações sobre o paradeiro de Salmon. Abul chega até a taberna para levar Ula. A moça assume a culpa pela morte de Durgal perante a Adonizedeque.O rei avisa que não vai executá-la. Zaqueu diz que vai sair para caçar codornas. Adonizedque conversa com os cadáveres das prisioneiras e comemora o retorno de Úrsula. Mireu convida Otniel para a comemoração. Samara avisa que Zaqueu sairá para caçar e diz que chegou a hora de executar o plano. Otniel chega ao palácio. Mireu pede para o rapaz cumprimentar o rei de sua cidade. Salmon conversa com o carcereiro e descobre que está acontecendo uma festa no palácio. Otniel cumprimenta Debir, o rei de Eglom. Acompanhadas dos guerreiros hebreus, as mulheres hebreias lavam as roupas no rio. Um grupo de soldados de Jerusalém se aproxima. Zaqueu segue em um local mais distante, caçando as codornas. Mireu estranha a ausência de Otniel e começa a procura-lo pelo palácio. Tobias e Samara observam Zaqueu caçando. Com um punhal, Otniel ameaça Mireu no templo do palácio. Escondidos, os soldados de Jerusalém observam as hebreias no rio. Com um arco e flecha, Tobias se esconde em um local próximo. Aruna deixa cair uma peça de roupa no rio e se afasta para pegar. Samara vê Zaqueu mirando em um pássaro e faz um sinal para Tobias. O Monstro Hebreu atira em Aruna no mesmo momento em que Zaqueu atira no pássaro. Aruna é atingida por uma flechada no ventre. Josué corre para socorrê-la. Sofrendo com a flechada, Aruna consegue ver Tobias escondido e cai no rio.Josué tenta socorrer Aruna, mas a correnteza a leva para longe. Os soldados de Jerusalém avistam a hebreia desacordado no rio. Samara encontra Zaqueu e o acusa pelo ocorrido. Os oficiais inimigos retiram Aruna da água. Josué se desespera com o sumiço de sua amada. Zaqueu lamenta o acidente com Aruna. Otniel resgata Salmon e eles poupam a vida de Mireu. Tobias inventa uma desculpa para Setur e retorna à ferraria. Desesperado, Quemuel sai para procurar Aruna. Samara encontra com o irmão e eles fingem não saber de nada. Yana fica chocada com a notícia. Chaia tenta consolar Zaqueu. Adonizedeque ordena que tragam o prisioneiro até a sala do trono. Abul descobre que o hebreu fugiu. Eleazar e Finéias conversam sobre Aruna. Léia encara os filhos e diz não acreditar em nenhuma palavra que eles dizem. Úrsula ordena que matem o carcereiro Durgo. Samara e Tobias comemoram o sucesso do plano. O Monstro Hebreu procura Zaqueu e finge estar irado pela suposta morte de Aruna. Lina descobre que Otniel é um hebreu. Tobias exige que Zaqueu seja julgado. Josué e Calebe procuram por Aruna. Josué se emociona ao se recordar de alguns momentos ao lado de Aruna. Salmon e Otniel fogem de Jerusalém e se deparam com os mercadores de escravos que eles atacaram. Laila e Livana lamentam o ocorrido com Aruna. Calebe encontra os familiares e avisa que Aruna não foi encontrada. Otniel é dominado pelos mercadores de escravos. Salmon tenta ajudar, não consegue e corre para pedir socorro no acampamento. Elói tenta amparar Ioná. Tirda, Haniel e Gael se lembram da morte de Maquir. Aflito, Zaqueu se prepara para ser julgado. Adonizedeque é avisado sobre a captura de uma hebreia. Durante o julgamento de Zaqueu, Tobias se manifesta e exige a pena de morte para o arqueiro. Na masmorra do palácio, Aruna recebe cuidados médicos. Adonizedeque chega ao local e diz que a prisioneira não tem valor algum. O rei ordena que a deixem agonizar até a morte.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído