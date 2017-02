Você está lendo um tópico

Televisão > Novelas

Confira a semana de A escrava Isaura (13 a 18/2)

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 40 visitas.





Vcfaz.tv em Hoje, 20:17 Administração



anos | Ago 2003 | Mensagens: 23610 | Redação





Segunda-feira



Malvina pressiona Isaura para que lhe conte o que a aflige. Helena discute com o Dr. Paulo. Tomásia e Gabriel estão prontos para incendiar a lavoura. Leôncio recebe uma carta de seu pai sobre sua volta da viagem. Belchior dá o recado de Miguel à Isaura. Henrique conta a seu pai as maldades que Leôncio faz. Malvina vê seu marido e Rosa juntos. Bernardo sugere outra forma de prejudicar Leôncio. Miguel diz à sua filha que caso ele não consiga sua liberdade, eles devem fugir. Com. Almeida chega de viagem, mas não passa bem.



Terça-feira



Bernardo quer colocar pragas na lavoura de café de Leôncio. Malvina pergunta à Rosa o que ela fazia com Leôncio na cozinha. Leôncio diz à Isaura que larga Malvina para ficar com ela. Rosa conta à Malvina que Leôncio gosta de Isaura e é mandada para o tronco. Belchior quer se casar com Rosa. Malvina sonda Isaura sobre Leôncio. Belchior conta a Miguel que o comendador voltou de viagem. Dr. Paulo examina o Com. Almeida. Leôncio é avisado que há alguém de fora no cafezal. Com. Almeida desabafa com Isaura.



Quarta-feira



Gabriel e Bernardo conseguem fugir do cafezal. Leôncio é avisado sobre as pragas no cafezal. Coronel Sebastião vai visitar Malvina. Miguel tenta comprar sua filha novamente. André beija Moleca. Malvina quer Rosa fora de sua casa. Martinho tenta comprar Rosa, mas quem a compra é o Cel. Sebastião. Tomásia planeja outra vingança para Leôncio. Cel. Sebastião decide cuidar de Rosa.



Quinta-feira



Belchior diz que é melhor Isaura fugir. Leôncio arma arapuca para invasores. Gabriel diz que vai incendiar as sacas de café de Leôncio. Malvina não aceita Rosa como irmã. Rosa se veste com o vestido de Isaura. Sebastião pede a Almeida que venda Isaura. Helena e Henrique elogiam Rosa. Malvina fica com ciúme de Rosa. Leôncio discute com Sebastião. Miguel chora. Almeida dá procuração para Leôncio. Malvina conversa com Isaura sobre Leôncio. João e Joaquina se divertem com Rosa. André pensa em voltar a fazenda. Gabriel e Bernardo chegam a fazenda. Leôncio e os capangas vão defender as sacas de café. Bernardo domina o capanga. Almeida se desespera ao ver o café ser queimado.



Sexta-feira



Almeida volta a ter ataque de tosse e se lamenta pela perda do café. Leôncio descobre que foi Gabriel que incendiou o café. Leôncio pensa em se vingar de Tomásia. Almeida quer vender Isaura para arrecadar dinheiro. Leôncio deixa Malvina sozinha no quarto. Malvina vai ao quarto de Isaura. Leôncio corrompe o tabelião. Gioconda e Tomásia cuidam de Gabriel. Malvina flagra Leôncio no quarto de Isaura. Francisco encontra o sargento e fala que Gabriel incendiou o café. Helena ensina Rosa a falar, ler e escrever. Miguel ajuda Gabriel. Leôncio exige a prisão de Gabriel. Sargento vai a casa de Tomásia. Malvina e Isaura se surpreendem com o atraso do tabelião. Sebastião chama Rosa de filha. Bernardo recebe a carta de alforria. Leôncio rouba o testamento de Almeida. Malvina pressiona Isaura para que lhe conte o que a aflige. Helena discute com o Dr. Paulo. Tomásia e Gabriel estão prontos para incendiar a lavoura. Leôncio recebe uma carta de seu pai sobre sua volta da viagem. Belchior dá o recado de Miguel à Isaura. Henrique conta a seu pai as maldades que Leôncio faz. Malvina vê seu marido e Rosa juntos. Bernardo sugere outra forma de prejudicar Leôncio. Miguel diz à sua filha que caso ele não consiga sua liberdade, eles devem fugir. Com. Almeida chega de viagem, mas não passa bem.Bernardo quer colocar pragas na lavoura de café de Leôncio. Malvina pergunta à Rosa o que ela fazia com Leôncio na cozinha. Leôncio diz à Isaura que larga Malvina para ficar com ela. Rosa conta à Malvina que Leôncio gosta de Isaura e é mandada para o tronco. Belchior quer se casar com Rosa. Malvina sonda Isaura sobre Leôncio. Belchior conta a Miguel que o comendador voltou de viagem. Dr. Paulo examina o Com. Almeida. Leôncio é avisado que há alguém de fora no cafezal. Com. Almeida desabafa com Isaura.Gabriel e Bernardo conseguem fugir do cafezal. Leôncio é avisado sobre as pragas no cafezal. Coronel Sebastião vai visitar Malvina. Miguel tenta comprar sua filha novamente. André beija Moleca. Malvina quer Rosa fora de sua casa. Martinho tenta comprar Rosa, mas quem a compra é o Cel. Sebastião. Tomásia planeja outra vingança para Leôncio. Cel. Sebastião decide cuidar de Rosa.Belchior diz que é melhor Isaura fugir. Leôncio arma arapuca para invasores. Gabriel diz que vai incendiar as sacas de café de Leôncio. Malvina não aceita Rosa como irmã. Rosa se veste com o vestido de Isaura. Sebastião pede a Almeida que venda Isaura. Helena e Henrique elogiam Rosa. Malvina fica com ciúme de Rosa. Leôncio discute com Sebastião. Miguel chora. Almeida dá procuração para Leôncio. Malvina conversa com Isaura sobre Leôncio. João e Joaquina se divertem com Rosa. André pensa em voltar a fazenda. Gabriel e Bernardo chegam a fazenda. Leôncio e os capangas vão defender as sacas de café. Bernardo domina o capanga. Almeida se desespera ao ver o café ser queimado.Almeida volta a ter ataque de tosse e se lamenta pela perda do café. Leôncio descobre que foi Gabriel que incendiou o café. Leôncio pensa em se vingar de Tomásia. Almeida quer vender Isaura para arrecadar dinheiro. Leôncio deixa Malvina sozinha no quarto. Malvina vai ao quarto de Isaura. Leôncio corrompe o tabelião. Gioconda e Tomásia cuidam de Gabriel. Malvina flagra Leôncio no quarto de Isaura. Francisco encontra o sargento e fala que Gabriel incendiou o café. Helena ensina Rosa a falar, ler e escrever. Miguel ajuda Gabriel. Leôncio exige a prisão de Gabriel. Sargento vai a casa de Tomásia. Malvina e Isaura se surpreendem com o atraso do tabelião. Sebastião chama Rosa de filha. Bernardo recebe a carta de alforria. Leôncio rouba o testamento de Almeida.























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído