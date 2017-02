Você está lendo um tópico

Confira a semana de A lei do amor (13 a 18/2)

Segunda-feira



Letícia volta para o hospital e estranha o clima entre Marina e Tiago. Pedro afirma que Helô é sua prioridade. Tiago conta que Marina o beijou, mas Letícia não acredita. Augusto reclama por Vitória querer levar Caio para visitar Sílvia. Tião manda Valdir seguir Ciro. Xanaia descobre que Aline entrou para a agência. Ciro se anima com a visita de Yara. Juninho não conta para Misael sobre Aline. Flávia se aconselha com Mileide. Pedro e Helô fazem as pazes. Marina liga para Tiago. Salete é fotografada com Gustavo na clínica de reabilitação. Gledson vai ao posto atrás de Wesley, mas fica frustrado ao vê-lo com o filho. Antônio aconselha Letícia a se aproximar de Marina. Olavo arma para Ciro gravar sua conversa com Magnólia. Robinson fica incomodado com Antônio. Valdir avisa a Tião que Ciro foi para o seu apartamento. Wesley convida Gledson para sair. Letícia faz massagem com Marina. Magnólia se surpreende com a visita de Ciro.



Terça-feira



Ciro convence Magnólia a falar com ele. Letícia comenta com Marina como conheceu Isabela. Ciro consegue a confissão de Magnólia, mas Tião rouba seu registro. Augusto vê a foto de Salete com Gustavo na clínica e se preocupa. Tiago conta para Antônio que Marina o beijou. Letícia convida Marina para jantar em sua casa. Yara avisa a Pedro que Tião roubou a confissão que Ciro conseguiu de Magnólia. Vanessa ajuda Tião a ouvir a gravação com a confissão de Magnólia. Olavo entrega outro gravador a Ciro. Luciane pensa em um plano para salvar a campanha de Salete. Juninho mostra as fotos de Aline para Yara e Misael. Laura afirma a Pedro que não voltará para o Brasil. Antônio pede para Jéssica ir com ele à casa de Letícia. Magnólia comenta com Gigi que se encontrará com Ciro. Tiago se surpreende ao encontrar Marina com Letícia. Tião obriga Magnólia a ficar em casa.



Quarta-feira



Tião mostra a Magnólia o vídeo que Ciro gravou. Tiago reclama com Letícia por ter convidado Marina para jantar. Helô questiona Pedro sobre o telefonema que ele recebeu. Tião dá um ultimato em Magnólia. Pedro conta para Helô sobre Laura e se surpreende com o apoio da esposa. Juninho ameaça sair de casa e Yara se preocupa. Tião procura Ciro, que fica transtornado. Elio aconselha Salete a se afastar de Gustavo. Ruty Raquel flagra Antônio e Jéssica saindo do posto juntos. Marina confirma para Letícia que beijou Tiago no hospital. Tião fica noivo de Magnólia.



Quinta-feira



Tião se declara para Magnólia. Letícia e Tiago ficam furiosos com Marina. Sílvia tenta consolar Ciro. Ruty Raquel se irrita com o desprezo de Antônio. Salete sugere que Flávia peça dinheiro a Tião. Tiago e Letícia discutem. Helô liga para Laura e Pedro flagra a esposa. Ciro marca um encontro com Aline e Yara fica apreensiva. Letícia procura Marina. Gigi tenta convencer Magnólia a se casar com Tião. Luciane vai com Gledson até a clínica de reabilitação. Laura pede demissão. Ciro e Yara se beijam. Magnólia pensa em surpreender Tião. Luciane aconselha Gustavo a se afastar de Salete. Tiago revela a Antônio que fica perturbado na presença Marina. Elio briga com Ana Luiza. Letícia estranha ao encontrar Tiago no SPA. Magnólia espera Tião em seu quarto.



Sexta-feira



Tião se surpreende com Magnólia. Letícia insiste para Tiago fazer uma massagem com Marina. Marina concorda em se afastar de Tiago e Letícia. Pedro e Ana Luiza pensam em como recuperar a gravação feita por Ciro. Letícia se aconselha com Jéssica e Antônio. Pedro procura Ciro. Magnólia tenta não pensar em Tião. Gustavo termina seu romance com Salete. Robinson teme que Antônio se separe de Ruty Raquel. Yara chama Misael para conversar com Aline. Pedro pede para Ciro se unir a ele contra Magnólia. Letícia tenta aconselhar Helô. Pedro leva Sílvia para visitar Caio. Gigi constata que Magnólia está apaixonada por Tião. Helô se emociona ao saber que ela e Pedro serão os padrinhos de Caio. Vitória vê Ciro com Yara. Misael conforta Yara. Tião e Magnólia anunciam seu casamento na galeria de Helô.



Sábado



Pedro expulsa Tião e Magnólia da galeria. Yara conversa com Misael sobre Aline. O delegado confirma a Pedro e Elio que não possui nada contra Magnólia. Marina pede para se afastar de Edu. Magnólia fica fascinada com as joias que recebe de Tião. Tiago combina com Letícia de não falar mais sobre Marina. Tião flagra Vanessa em seu escritório. Flávia se desentende com Misael. Suely pede para Salete não desistir de Gustavo. Luciane presta sua solidariedade a candidata à prefeitura. Antônio e Jéssica relembram da época em que namoraram. Pedro e Helô batizam Caio. Antônio e Ana Luiza comemoram com alunos do cursinho. Salete se elege e Gustavo fica orgulhoso. Pedro e Elio ficam chateados com o andamento das investigações contra Magnólia. Chega o dia do casamento de Tião e Magnólia. Letícia volta para o hospital e estranha o clima entre Marina e Tiago. Pedro afirma que Helô é sua prioridade. Tiago conta que Marina o beijou, mas Letícia não acredita. 