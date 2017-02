Você está lendo um tópico

Cinquenta tons mais escuros e outras grandes produções chegam aos cinemas brasileiros

Cinquenta tons mais escuros e outras grandes produções chegam aos cinemas brasileiros

Os fãs da franquia "Cinquenta tons" tem motivos para comemorar a chegada do final de semana.



O longa " Cinquenta tons mais escuros " chegou aos cinemas brasileiros nesta última quinta-feira, dia 9 de fevereiro.



E para a garotada teve também a estreia de Lego Batman .



Confira abaixo as principais estreias deste final de semana.



Cinquenta tons mais escuros



Adaptação do livro homônimo, segundo da trilogia de E. L. James. Movida pelo incômodo em relação aos hábitos de Christian Grey e o desejo de focar em sua carreira profissional, Anastasia resolve terminar o relacionamento.















Lego Batman



Spin-off de Uma aventura Lego. Batman adota acidentalmente um menino órfão, que acaba se tornando Robin. Juntos, a dupla precisa combater o crime em Gotham e capturar o Coringa.















Toni Erdmann



Winfried é um senhor que gosta de levar a vida com bom humor, fazendo brincadeiras que proporcionem o riso nas pessoas. Seu jeito extrovertido fez com que se afastasse de sua filha, Ines, sempre sisuda e extremamente dedicada ao trabalho. Percebendo o afastameto, Winfried decide visitar a filha na cidade em que ela mora, Budapeste. A iniciativa não dá certo, resultando em vários enfrentamentos entre pai e filha, o que faz com que ele volte para casa, mas reaperecendo um tempo depois sob o alter-ego de Toni Erdmann, especialista em contar mentiras bem-intencionadas a todos que ela conhece.















Redemoinho



Em Cataguases (MG), dois amigos se reencontram após muito tempo. Na véspera de Natal, reunem-se para uma conversa regada a muita bebida, que desperta a oportunidade de reavaliar seus caminhos e de falar sobre lembranças, remorsos e alegria.















Marguerite & Julien: um amor proibido



Julien e Marguerite, filhos do Senhor de Tourlainville, sempre tiveram muito carinho um pelo outro na infância. Quando grandes, o carinho transforma-se numa paixão avassaladora e eles deverão fugir se quiserem manter a relação.















Vale da luta



Uma jovem é encontrada morta após envolver-se numa luta em um ringue clandestino. Sua irmã começa a treinar com uma respeitada ex-lutadora enquanto procura a assassina.















A cidade onde envelheço



Teresa é uma jovem portuguesa que decide deixar o país para morar no Brasil. Ela vai direto para a casa de Francisca, uma amiga também portuguesa que, há quase um ano, mora em Belo Horizonte. Por mais que tenha aceitado abrigá-la, Francisca está temerosa sobre como será o convívio entre elas, já que aprecia a solidão e a independência que dispõe. Entretanto, logo o jeito descontraído e espevitado de Teresa a contagia, nascendo uma forte ligação entre elas.







