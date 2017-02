Você está lendo um tópico

Usuários criticam nova série da Netflix e cancelam assinatura

A Netflix anunciou uma nova série, mas antes mesmo do lançamento, que está previsto para o dia 28 de abril, usuários criticaram o trailer apresentado e dizem ter cancelado a assinatura do serviço como prova de seu desagrado.



O seriado “Dear White People” é baseado no filme de mesmo nome, lançado em 2014, e satiriza o “blackface”, manifestação em que pessoas brancas pintam seus rostos de preto para imitar pessoas negras.



Enquanto o trailer capta o humor perverso do filme original, que narra a vida de estudantes negros em uma universidade predominantemente branca, grupos norte-americanos de extrema-direita se sentiram ofendidos com a crítica.



Alguns usuários relataram no Twitter que estão cancelando suas assinaturas do Netflix porque o programa é “anti-brancos” e promove o “genocídio de pessoas brancas”.



Desde que o trailer foi divulgado no YouTube, o vídeo já recebeu 26 mil ‘likes’, contra mais de 271 mil ‘deslikes'. Veja o teaser de “Dear White People”:







Não vi nada demais nesse trailler. Sobre a série e esse filme, não vi e nem quero ver.





mauro_directv , também fiquei sem entender direito.





Ricardo escreveu mauro_directv , também fiquei sem entender direito.



São os trash white people, rednecks, enfim eleitores do Trump. Se acham o ápice da evolução humana, mas não passam de caipiras ignorantes.

















