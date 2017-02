Você está lendo um tópico

Ilmar, Luiz e Marcos disputam paredão triplo no #BBB17

Quem você acha que deixa a casa nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro? Ilmar 0.00% Luiz Felipe 100.00% Marcos 0.00%

Ilmar, Luiz e Marcos disputam paredão triplo no #BBB17 (Divulgação) Ilmar, Luiz e Marcos disputam paredão triplo no #BBB17 (Divulgação)

O reality show Big Brother Brasil formou na noite deste domingo, dia 12 de fevereiro, mais um paredão.



No início da transmissão ao vivo o Big Fone tocou e Pedro atendeu. Sua missão era indicar um participante ao paredão. O escolhido foi Ilmar .



O líder Daniel indicou o cirurgião Marcos para o paredão e a casa decidiu que Luiz Felipe deveria sair da casa.



