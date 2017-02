Você está lendo um tópico

Saia Justa terá Pitty e Taís Araújo participando em nova temporada

A cantora Pitty será a quarta integrante que faltava no programa Saia Justa . Ela se junta à recém-contratada Taís Araújo , além das veteranas Astrid Fontenelle e Mônica Martelli .



Estreante como apresentadora, a baiana Pitty chega à TV logo em um programa de debate sem cortes. Cheia de assunto, como as outras saias, e aos 39 anos, Pitty é uma das jovens vozes brasileiras mais influentes da música e da internet. Além de cantora e compositora é agora também mãe de um bebê.



No GNT , Pitty já esteve presente em diversos programas do canal como convidada, além de ter participado como debatedora no evento “Eles Por Elas”, uma parceria do canal com a ONU Mulheres, em 2015.



A jornalista Bárbara Gancia deixa o estúdio, mas continua como repórter especial nas ruas do Brasil e pelo mundo, no quadro "Invasões Bárbaras". Perto de completar 15 anos e com mulheres de personalidades tão distintas e marcantes, o Saia Justa estreia sua nova temporada celebrando o Dia Internacional da Mulher, em 08 de março, não por acaso. O programa agora será ao vivo e em novo horário, às 21h.























