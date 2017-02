Você está lendo um tópico

Sundance TV estreia temporada final de Rectify

A quarta e última temporada de “Rectify” estreia com exclusividade em 21 de março, às 22h, no canal de televisão por assinatura Sundance TV . O drama acompanha a vida de Daniel Holden (Aden Young), que retorna à sua pequena cidade natal depois de passar 19 anos no corredor da morte.



“ Nunca imaginei que as pessoas imaginárias pudessem ser tão exigentes. Ou tão gratificantes ”, conta McKinnon. “ Sentirei falta das famílias Holden e Talbot e do pessoal de Paulie, Geórgia. Mas certamente pensarei neles todos de vez em quando e tentarei imaginar o que poderiam estar fazendo ou enfrentando, enquanto vivem suas vidas em algum lugar em meus sonhos. Na terra dos vivos, sou eternamente grato aos talentosos escritores, à incansável equipe e aos incomparáveis atores que me ajudaram a trazer este mundo à vida nos últimos quatro anos, e também à SundanceTV por ter dado um lar a essa história ”, completa.



Daniel Holden tenta encontrar uma maneira de lidar com seu passado e forjar uma vida “normal”, com um futuro inesperado à sua frente após ser liberado do corredor da morte. Enquanto as circunstâncias em torno de sua condenação seguem cercadas de dúvidas, ele afeta de maneira profunda todos que encontra - sua família fragmentada, sua comunidade, e até mesmo completos estranhos.



