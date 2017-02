Você está lendo um tópico

Dedé Santana e Globo não chegam a acordo sobre ‘Os Trapalhões’

A Globo está empenhada em fazer a nova temporada de ‘Os Trapalhões’, que foi o maior sucesso na década de 80. Mas Dedé Santana, de 81 anos, pode ser o calo no sapato da emissora. Um amigo do humorista confidenciou à coluna que Dedé não quer ceder a marca para a Globo. “Ele está parado, sem contrato e precisa ganhar dinheiro. Ele não quer liberar o nome artístico quase de graça”, contou.



A coluna entrou em contato com Dedé, que não quis falar sobre o assunto. “Não posso te adiantar nada. Por enquanto eu não fui consultado. Acho melhor você consultar a Globo”, afirmou o humorista.



A Globo já definiu os nomes dos outros três trapalhões: Mumuzinho será Mussum, Lucas Veloso vai interpretar o Didi e Tadeu Mello será o Zacarias. Dedé disse quem ele gostaria de vê-lo no lugar que um dia foi seu: “Se eu tivesse que escolher alguém para fazer o Dedé com certeza escolheria o André Marques. Ele tem o raciocínio rápido e para segurar esses três companheiros tem que ser muito rápido”.



A coluna procurou a TV Globo que se pronunciou: "O especial dos Trapalhões é um projeto em desenvolvimento e as negociações seguem como sempre."



