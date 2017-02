Você está lendo um tópico

SBT contrata jornalista Marcos Paulo, o "Marcão do Povo"

O SBT anunciou nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro, a contratação do jornalista Marcos Paulo Ribeiro, mais conhecido como “Marcão do Povo”.



Ao lado do Diretor de Produção Leon Abravanel e do Diretor de Planejamento Artístico e Criação Fernando Pelegio, ele declara: “ Era o meu grande sonho. Cresci vendo o SBT, que é uma emissora com a cara da família brasileira, a cara do Brasil. Lutei muito para isso, estou muito feliz ”.



