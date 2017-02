Você está lendo um tópico

Televisão > Notícias

Fernanda Montenegro é a estrela da nova temporada de "Sangue Latino"

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 0 respostas e 74 visitas.





robertoscalon em Hoje, 21:49 Colaboração



anos | Fev 2004 | Mensagens: 7739 | Belo Horizonte - MG





Eric Nepomuceno e Fernanda Montenegro (Divulgação/Canal Brasil) Eric Nepomuceno e Fernanda Montenegro (Divulgação/Canal Brasil)



A atriz Fernanda Montenegro é o destaque na entrevista inédita que abre a nova temporada de "Sangue Latino" , no Canal Brasil . Com o comando do jornalista e escritor Eric Nepomuceno, o programa continua a investigar o pensamento da América Latina, dessa vez, indo também à Colômbia para falar com cantores, cineastas e atores. Em sua sétima temporada, além de Fernanda, e outros como Gregório Duvivier e Selton Mello.



No primeiro episódio, Fernanda ainda fala sobre o ofício de atriz, particularidades da comédia, Procópio Ferreira e morte. Direto da Colômbia, a musicista Andrea Echeverri discorre sobre a essência da personalidade de seu país natal e revela seu lado místico e religioso, enquanto sua compatriota, a dramaturga Patricia Ariza, revela suas visões sobre o teatro e a amizade. Já o ator Selton Mello disserta sobre a importância e os desafios da memória, e comenta as maiores perdas de sua vida. A atração traz ainda conversas com Luiz Carlos Barreto, Carmen Molina, Luís Ospina, César López, Sergio Cabrera, Juan Manuel Echavarría, Armando Freitas Filho e Juan Gabriel Vásquez.



A 7ª temporada de "Sangue Latino" no dia 15 de fevereiro, às 21h no Canal Brasil . A atriz Fernanda Montenegro é o destaque na entrevista inédita que abre a nova temporada de, no. Com o comando do jornalista e escritor Eric Nepomuceno, o programa continua a investigar o pensamento da América Latina, dessa vez, indo também à Colômbia para falar com cantores, cineastas e atores. Em sua sétima temporada, além de Fernanda, e outros como Gregório Duvivier e Selton Mello.No primeiro episódio, Fernanda ainda fala sobre o ofício de atriz, particularidades da comédia, Procópio Ferreira e morte. Direto da Colômbia, a musicista Andrea Echeverri discorre sobre a essência da personalidade de seu país natal e revela seu lado místico e religioso, enquanto sua compatriota, a dramaturga Patricia Ariza, revela suas visões sobre o teatro e a amizade. Já o ator Selton Mello disserta sobre a importância e os desafios da memória, e comenta as maiores perdas de sua vida. A atração traz ainda conversas com Luiz Carlos Barreto, Carmen Molina, Luís Ospina, César López, Sergio Cabrera, Juan Manuel Echavarría, Armando Freitas Filho e Juan Gabriel Vásquez.A 7ª temporada deno diaàs 21h no























Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído