QUEM SÃO OS LADRÕES MESMO?

Os exemplos de Vitória e demais cidades capixabas atestam que grande parcela do povo brasileiro é constituída de ladrões, corruptos, criminosos em geral, culminando com a falta de moral que transformou o país em uma zona quase generalizada do sexo explícito. Meninas com 12 anos tem currículos sexuais a fazer inveja às antigas prostitutas. Não apenas essas moçoilas em tenra idade, mas elementos adultos que formam um contingente expressivo de "puladores de cerca" em alta escala.

Mas, voltando ao caso do estado capixaba, convém ter em mente daqui pela frente, que basta surgir oportunidade que essa grande parte do povo demonstra o que realmente é. Ainda mais neste tempos em que a perda de virtudes, dos referenciais sadios e da educação de um modo quase geral, têm transformado este país em um antro de "personae non gratae" à sociedade. Bastou a polícia se fechar em suas casernas para que indivíduos de má índole mostrem seu caráter e sua condição de fora da lei.

Agora um perguntinha marota! Com as cadeias e penitenciárias com presos saindo até pelo ladrão, o que será deste país, considerando que o mal está disseminado no meio da população? Haverá como conter esse estado calamitoso que está contido no seio do povo? Como penalizar esse alto contingente? Como se não bastasse os bilhões gastos com as áreas de segurança atualmente, o que será desta nação em um futuro não muito distante?

Com a palavra quem souber explicar.

