Televisão

Após polêmica com Ludmilla, Marcão do Povo assina com o SBT

Após polêmica com Ludmilla, Marcão do Povo assina com o SBT



Apresentador que causou polêmica ao chamar a cantora Ludmilla de "pobre macaca" no "Balanço Geral DF", da RecordTV, Marcão do Povo acaba de assinar contrato com o SBT.



Em comunicado enviado pela emissora na tarde desta segunda-feira (13), Marcão aparece juntamente com Fernando Pelégio, diretor de planejamento artístico e criação, e Leon Abravanel Jr, diretor de produção.







Ele se diz feliz e realizado com o convite: "Era o meu grande sonho. Cresci vendo o SBT, que é uma emissora com a cara da família brasileira, a cara do Brasil. Lutei muito para isso, estou muito feliz”.



Ainda não se sabe o que Marcão do Povo irá fazer na emissora. Sua contratação ocorreu de forma repentina e surpreendeu a todos.



Essa não é a primeira passagem de Marcão pelo SBT. Quando ainda era apresentador local, ele comandou um programa popularesco na afiliada da emissora de Silvio Santos no Tocantins, onde conseguiu vitrine para ser eleito vereador em 2008.



Marcão teve uma subida meteórica e em menos de seis meses, saiu da TV Goiânia/Band, afiliada da Band em Goiás, para o SBT em rede nacional - a tendência é que ele apresente um programa em São Paulo.



Ele estava na Record até o mês passado, quando numa edição do "Balanço Geral DF", durante o quadro "A Hora da Venenosa", chamou a cantora Ludmilla de "pobre macaca". Marcão foi demitido e chegou a negociar com a RedeTV!, mas por conta da pressão da Igreja Universal do Reino de Deus, que compra horário no canal, acabou sendo vetado, o que facilitou as coisas para o SBT.



