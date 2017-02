Você está lendo um tópico

Britto Jr diz que era censurado e boicotado por diretor em "A Fazenda"

Britto Jr diz que era censurado e boicotado por diretor em "A Fazenda"



Contratado da RecordTV até o último mês de dezembro, Britto Jr criticou a emissora e disse que era censurado por Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda", programa que o jornalista apresentou por sete temporadas.



Em sua conta no Twitter, ele comentou um texto escrito pelo jornalista Maurício Stycer, do UOL, que falava do comportamento de Tiago Leifert na atual edição do "Big Brother Brasil 17", atração que assumiu neste ano - nele, o colunista afirma que Leifet influência o público com opiniões e interação.







Britto, vendo o texto, resolveu desabafar no Twitter sobre a situação que passava no reality rural, bem similar ao formato do "BBB". O jornalista diz que era censurado e impedido de interagir com o público e os participantes.



Britto Jr. faz balanço e explica saída da RecordTV: "muita coisa mudou"

"Agora, pense num reality similar em que o apresentador era 'proibido' de interagir livremente com os participantes... Por tentar, fui repreendido, censurado, xingado, boicotado", disse ele.



"Aguentei o diretor-censor até o ponto em que se tornou insuportável. Por isso, resolvi sair.", completou o jornalista, afirmando que foi ele quem pediu para deixar o programa, que teve sua oitava e última fase até aqui apresentada por Roberto Justus.

Britto Jr ✔ @brittojr

Agora, pense num reality similar em que o apresentador era "proibido" de interagir livremente com os participantes. Por tentar, fui...

11: 52 - 13 fev 2017

171 171 Retweets 316 316 favoritos

Britto Jr ✔ @brittojr

...repreendido, censurado, xingado, boicotado. Aguentei o diretor-censor até o ponto em que se tornou insuportável. Por isso, resolvi sair.

12: 04 - 13 fev 2017

168 168 Retweets 336 336 favoritos



