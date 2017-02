Saques de contas inativas do FGTS deve começar em 10 de março

Você está lendo um tópico

© Foto: Vanderlei Almeida/AFP

O governo anuncia, nesta terça-feira, o cronograma de pagamento das contas inativas do FGTS.

O início dos saques deve ser autorizado a partir do dia 10 de março, data que cairá em uma sexta-feira.

Os detalhes serão conhecidos em cerimônia marcada para às 11h, no Palácio do Planalto.

Segundo técnicos do governo, o cronograma funcionará da seguinte maneira: recebem em março aqueles os nascidos em janeiro, fevereiro e março; em abril, quem nasceu nos meses de abril, maio e junho; em maio, os nascidos em julho, agosto e setembro; e, em junho, aqueles que nasceram em outubro, novembro e dezembro.

Terão direito aos saques aqueles que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa e ficaram com o dinheiro retido na Caixa.

O presidente Michel Temer vai assinar um decreto dando um prazo até o dia 31 de julho, para que os trabalhadores que perderam o prazo possam retirar o dinheiro. A partir do anúncio, a Caixa manterá as agências em funcionamento por mais meia hora, para prestar informações aos interessados.

Os canais para consultar a existência e o saldo de contas inativas do FGTS são o site da Caixa, o aplicativo do FGTS, por meio de internet banking (só para clientes da Caixa), comparecendo a uma das agências do banco ou pelo telefone 0800 726 0207.



