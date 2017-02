Você está lendo um tópico

Televisão

Com três realities em quatro anos, recordista admite: 'Já deu'

Com três realities em quatro anos, recordista admite: 'Já deu'



Fonte:



De 2013 a 2016, André Coelho, 29 anos, mostrou sua personalidade e seu corpo malhado em três reality shows: Big Brother Brasil 13 (do qual participou só da Casa de Vidro), da Globo, e Are You the One? e De Férias com o Ex, da MTV. Neste ano, experiente e recordista na área, Coelho fará uma participação especial no Are You the One?, reality de pegação estratégica, mas promete que sua carreira em em atrações do tipo chegou ao fim.



"Muita gente comenta que eu tenho um perfil muito forte, e eu já recebi algumas propostas para fazer programa de TV. Pode ser que aconteça, mas estou focado na minha empresa. Esse negócio de fazer reality show só dá audiência para a televisão, para mim já deu o que tinha que dar", diz.



Formado em Direito, Coelho não exerce a profissão: ele é conhecido em Brasília, cidade onde mora, por ser frequentador da noite local e empresário na área bares e eventos. Coelho afirma que nunca sonhou em participar de reality shows, pelo contrário: são os programas que fazem questão de sua presença.



"Nunca vi novela, e o BBB, quando começou, a gente nem tinha televisão em casa. Eu sou meio desligado desse mundo. Enquanto muita gente corre atrás disso, isso [realities] corre atrás de mim. Acho que minha personalidade é bem forte, não vai ser câmera ou qualquer pessoa que vai fazer eu mudar. Acho que é bacana, isso dá audiência", ele tenta explicar.



Após participar do De Férias com o Ex (2016) e arrumar uma namorada na TV (Ana Clara Maia, que também esteve no programa), Coelho foi novamente convidado pela MTV para uma participação especial em uma das provas da atração, que estreou no último domingo (29).



O empresário não tem planos de aparecer em outras produções do tipo, mas não descarta a carreira na TV. "Se pintar oportunidade para ser apresentador de programa de esportes radicais, aí tudo bem", sugere.



Veja outros participantes que, assim como André, não se contentaram com um reality só:



Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues

O casal se conheceu durante o BBB 13, mas nenhum dos dois ganhou a competição. Neste ano, Andressa e Nasser disputarão com outros dez casais o prêmio de até R$ 1 milhão no Power Couple Brasil, reality da Record.



Rafael Vanucci

O cantor e produtor musical Rafael Vanucci ganhou os dois reality shows de que participou. Em 2002, ele foi o vencedor da Casa dos Artistas 2 e levou para casa R$ 400 mil. Treze anos depois, em 2015, emagreceu 33 quilos no quadro Além do Peso do programa Hoje em Dia, da Record. Vanucci foi o participante preferido do público e ganhou um carro.



André Gabeh

O cantor André Gabeh, que participou da primeira edição do Big Brother Brasil, competiu com Vanucci no Além do Peso. Gabeh foi o que mais emagreceu (ele terminou o reality com 42,2 quilos a menos), mas perdeu do concorrente no voto popular. No BBB, ele ficou em terceiro lugar.



Alexandre Frota

Um dos principais participantes da primeira Casa dos Artistas (2001), Alexandre Frota não chegou à final, mas conquistou o público. Anos depois, ele também foi destaque em um reality show fora do Brasil: foi vice-campeão do Quinta das Celebridades em 2004, programa no estilo de A Fazenda exibido em Portugal.



Daniel Manzieri

Um dos grandes inimigos de Ana Paula Renault no BBB 16, Daniel Manzieri havia participado de um reality show do SBT 14 anos antes. Ele foi um dos "solteiros" do Ilha da Sedução (2002) e tinha o objetivo de tentar seduzir as participantes casadas que iam ao programa para testar seus relacionamentos.



Kelly Medeiros

Participante do BBB 12, Kelly Medeiros quase chegou à final do programa: ficou em quarto lugar. Mas ela não desistiu de ganhar um prêmio. Foi para Portugal e em 2015 entrou em A Quinta, novo nome do mesmo reality show em que Alexandre Frota esteve. Kelly se deu melhor: foi a primeira vencedora estrangeira do programa e ganhou 20 mil euros (aproximadamente R$ 67 mil).



Gretchen Miranda

A rainha do rebolado foi um dos grandes destaques de A Fazenda 5 (2012), mas desistiu do programa após um mês e meio de confinamento. No ano passado, ela voltou à Record para participar do Power Couple com seu marido. Os dois foram o quarto casal eliminado.



Andreia Sorvetão

