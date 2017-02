Novo reality da Record vai trancar cem pessoas em casa sem comida

Você está lendo um tópico

Imagine uma casa com apenas quatro camas, uma única privada e cem pessoas tentando sobreviver dentro dela, disputando fios de espaguete a tapa e esperando horas para usar um banheiro imundo. É nesse cenário infernal que a Record vai ambientar seu mais novo reality show, a versão brasileira do holandês Get the F*ck Out of My House (Cai Fora da Porra da Minha Casa, em tradução livre).



A Record vai tirar o palavrão do título, e o programa deverá se chamar simplesmente A Casa. Está previsto para estrear em junho, logo após o encerramento de Power Couple. Marcos Mion é o favorito ao cargo de apresentador. As gravações serão em São Paulo. Nas próximas semanas, a emissora abrirá inscrições para a escolha de 50 homens e 50 mulheres.



Get the F*ck Out of My House é um formato fresquinho. A primeira e única edição foi apresentada entre outubro e dezembro passados na RTL, emissora da Holanda, mas já há uma versão em produção na Alemanha.



A Freemantle, que licencia o formato, define o programa como um "zoológico humano" caótico. Com confinamento e resistência, Get the F*ck Out... junta as principais características de Big Brother e Survivor/No Limite.



Os participantes entram na casa apenas com objetos pessoais. A comida tem de ser comprada na despensa. O que é gasto em mantimentos e bebidas, é descontado do valor do prêmio final. Na Holanda, o vencedor levou apenas 46 mil euros dos 100 mil iniciais _ou seja, mais da metade da premiação foi consumida dentro da casa.



Com essa premissa básica, o objetivo dos competidores é eliminar o maior número de adversários o mais rápido possível. Logo no primeiro dia, elege-se um líder, que organiza o trabalho e decide como gastar o dinheiro do prêmio. O líder recebe três caixas e escolhe uma delas. O número que estiver dentro (acima de dez e abaixo de 25) indica a quantidade de eliminados. Os escolhidos são expulsos da casa aos berros de "get the fuck out of my house".



Já não bastassem todas essas condições para gerar conflitos, há ainda "repórteres" do reality show a invadir a casa e provocar os participantes _e eventualmente acalmar os mais desesperados. Nos vídeos da versão holandesa disponíveis na internet, há fartura de gente estressando, gritando, chorando, brigando por bebida e comida, desmaiando de fome, escondendo uma flor de brócolis.



Como todo reality show, Get the F*ck Out of My House tem provas. Elas servem para definir líderes, aumentar o prêmio e selar a sorte de quem vai embora ou terá o privilégio de dormir numa cama ou tomar um banho.



A Casa terá direção-geral de Rodrigo Carelli, o homem dos reality shows da Record. Ex-Casa dos Artistas, Carelli atualmente grava Power Couple e já trabalha na versão de Danças dos Famosos a ser apresentada por Xuxa Meneghel.



