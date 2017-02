Você está lendo um tópico

Papo Aberto

Congresso pode acabar com o horário de verão

Rafa! em Hoje, 17:16



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1531 | São Paulo - SP



Congresso pode acabar com o horário de verão



O horário de verão que acaba neste fim de semana poderia ser o último adotado pelo país. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados pretende acabar com a mudança de horário que hoje, por lei, ocorre de outubro a fevereiro.



No ano passado, a estimativa do Operador Nacional do Sistema é de que o país tenha economizado R$ 162 milhões durante o período – quando se usa mais luz solar e menos iluminação artificial.



Outro ganho para o sistema elétrico é a redução de riscos de sobrecarga. Com menor demanda, a operação se torna mais segura, evitando apagões e problemas de segurança.



O deputado não se impressiona com o número. ““O organismo fica completamente desequilibrado. Estudos apontam sintomas indesejados como dores de cabeça, aumento da fadiga, taquicardia, diminuição de rendimento nos estudos e no trabalho, principalmente em pessoas com mais idade”, disse.



Ademir em Hoje, 18:01



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2706 | Paranavaí - PR







Que maravilha.



Taí uma coisa que nunca devia ter existido.



STOLEDO em Hoje, 18:04



anos | Dez 2010 | Mensagens: 706 | Borda da Mata - MG



Paulo Frank em Hoje, 19:24



anos | Set 2014 | Mensagens: 1063 | Ijuí - RS



Com essa medida o Congresso começa à se redimir com a população.

RAFA em Hoje, 19:58



anos | Dez 2009 | Mensagens: 86 | Palmeira - PR



Paulo Frank em Hoje, 20:07



anos | Set 2014 | Mensagens: 1063 | Ijuí - RS



Fabio DG em Hoje, 20:08



anos | Dez 2016 | Mensagens: 21 | Ipanema - MG



Finalmente o Congresso fazendo um bem para o povo brasileiro, horário de verão é so para atrapalhar as nossas vidas, quem gosta de horário de verão é gente que não trabalha, assim tem mais tempo para ficar sem fazer nada na beira da praia.

















