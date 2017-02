Você está lendo um tópico

Homem leva facada da mulher porque entrou em casa com os pés sujos

Rafa! em Hoje, 19:00



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1531 | São Paulo - SP



Um homem de 58 anos levou duas facadas da esposa após discussão na casa do casal, na tarde desta segunda-feira (13), em Apucarana, no norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM), a discussão começou após ele entrar em casa com os pés sujos no momento em que a mulher encerava o piso de madeira.





Foto: divulgação



Ela teria se irritado e os dois começaram a brigar, momento em que a mulher pegou uma faca e atacou o marido. Os golpes atingiram a perna e uma das mãos de João Gil Gimenes Filho que foi socorrido pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado Hospital da Providência.



A PM foi chamada e a mulher, identificada como Maria Augusta Lima da Encarnação Gimenes, 34 anos, foi presa e encaminhada à 17ª Subdivisão Policial (SDP).



Emilio em Hoje, 20:18



anos | Jul 2006 | Mensagens: 650 | Ourinhos - SP



Lembram deste verso "Paraíba masculina mulher macho sim senhor" numa canção nordestina? Substituam paraíba por paranaense...

















