Você está lendo um tópico

Televisão

A Globo era chegada a seriados nipônicos, tal como foi a Rede Manchete?

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 3 respostas e 116 visitas.





stanga em Hoje, 09:12



anos | Mai 2008 | Mensagens: 236 | Florianóplis - SC



Dessa eu não sabia...











WJS® em Hoje, 09:38



anos | Jun 2016 | Mensagens: 13 | Bebedouro - SP



Que eu saiba, não.



Pelo menos no 'nível' Manchete, não.





stanga em Hoje, 09:59



anos | Mai 2008 | Mensagens: 236 | Florianóplis - SC



WJS® escreveu Que eu saiba, não.



Pelo menos no 'nível' Manchete, não.













mjbondioli em Hoje, 10:36



anos | Jan 2017 | Mensagens: 87 | Pindamonhangaba - SP



A Globo passava as versões americanas, como Power Rangers e VR Troopers. De tokusatsu original, que me lembre, só Bicrossers.

A Band passava Machine Man, Google 5 e Metalder.



E o SBT, Os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills... tsc...

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído