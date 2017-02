Você está lendo um tópico

Papo Aberto > Política

Lula lidera com 30,5% dos votos em eventual disputa em 2018, diz pesquisa

As mensagens são de responsabilidade de seus autores.

Este tópico possui 5 respostas e 141 visitas.





Ademir em Hoje, 14:27



anos | Abr 2008 | Mensagens: 2718 | Paranavaí - PR







Na projeção da CNT/MDA divulgada nesta quarta (15/02/2017), Marina Silva apresenta 11,8% das intenções de votos e Jair Bolsonaro, 11,3%; Aécio aparece apenas em quarto colocado



BRASÍLIA - Se as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente Lula venceria a disputa com os demais adversários, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT).



De acordo com o levantamento, Lula apresenta hoje 30,5% das intenções de votos contra 11,8% de Marina Silva; 11,3% do deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ).



O senador Aécio Neves (PSDB-MG) aparece apenas em quarto colocado, com 10,1%. Ciro Gomes (PDT-CE) tem 5% e o presidente Michel Temer conta com 3,7%.



A soma de branco/nulo ou indecisos chega a 27,6%. Esses valores têm como base a consulta de intenção de voto estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.



No cenário de consulta espontânea, quando não é apresentado nenhum nome aos entrevistados, Lula também lidera com 16,6% as intenções. Neste caso, Bolsonaro aparece em segundo com 6,5% e Aécio Neves em terceiro, com 2,2%. A soma de branco/nulo ou indecisos chega, contudo, a 67,8%.



Favorito. "O presidente Lula ganha hoje em todos os cenários. Se as eleições fossem hoje, facilmente seria eleito como presidente da República. Há também um crescimento bastante significativo do Jair Bolsonaro, que mostra esse nicho de pessoas que pensam de forma diferente da média", afirmou o presidente da CNT, Clésio de Andrade.



Na avaliação dele, também pesa a favor de Lula o fato de a pesquisa ter sido realizada após a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. "Não tem dúvida. Estamos chegando à conclusão de que todos os aspectos pesaram. O passionalismo, a comoção e provavelmente alguma coisa de saudade dos bons tempos do Lula", considerou.



A pesquisa foi realizada entre os dias 8 a 11 de fevereiro. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 138 municípios de 25 unidades federativas, das cinco regiões. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança.



http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,l...quisa,70001666636 Na projeção da CNT/MDA divulgada nesta quarta (15/02/2017), Marina Silva apresenta 11,8% das intenções de votos e Jair Bolsonaro, 11,3%; Aécio aparece apenas em quarto colocadoBRASÍLIA - Se as eleições presidenciais fossem hoje, o ex-presidente Lula venceria a disputa com os demais adversários, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT).De acordo com o levantamento, Lula apresenta hoje 30,5% das intenções de votos contra 11,8% de Marina Silva; 11,3% do deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ).O senador Aécio Neves (PSDB-MG) aparece apenas em quarto colocado, com 10,1%. Ciro Gomes (PDT-CE) tem 5% e o presidente Michel Temer conta com 3,7%.A soma de branco/nulo ou indecisos chega a 27,6%. Esses valores têm como base a consulta de intenção de voto estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados.No cenário de consulta espontânea, quando não é apresentado nenhum nome aos entrevistados, Lula também lidera com 16,6% as intenções. Neste caso, Bolsonaro aparece em segundo com 6,5% e Aécio Neves em terceiro, com 2,2%. A soma de branco/nulo ou indecisos chega, contudo, a 67,8%.Favorito. "O presidente Lula ganha hoje em todos os cenários. Se as eleições fossem hoje, facilmente seria eleito como presidente da República. Há também um crescimento bastante significativo do Jair Bolsonaro, que mostra esse nicho de pessoas que pensam de forma diferente da média", afirmou o presidente da CNT, Clésio de Andrade.Na avaliação dele, também pesa a favor de Lula o fato de a pesquisa ter sido realizada após a morte da ex-primeira-dama Marisa Letícia. "Não tem dúvida. Estamos chegando à conclusão de que todos os aspectos pesaram. O passionalismo, a comoção e provavelmente alguma coisa de saudade dos bons tempos do Lula", considerou.A pesquisa foi realizada entre os dias 8 a 11 de fevereiro. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 138 municípios de 25 unidades federativas, das cinco regiões. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança.











Paulo Frank em Hoje, 15:02



anos | Set 2014 | Mensagens: 1069 | Ijuí - RS



Digo e repito: se nenhuma das acusações contra Lula forem comprovadas o Homem se candidata e será sim eleito...e sem necessidade de segundo turno.





Rafa! em Hoje, 15:21



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1539 | São Paulo - SP



O Lula vai jogar ainda mais a sua imagem no lixo se resolver candidatar- se novamente!! Ele já está com a corda no pescoço por conta das investigações e acusações contra ele!! Milhares de pessoas nas ruas pedindo a prisão dele!! Tipo, se ele resolver se candidatar, vai jogar mais ainda a imagem no lixo!!





Paulo Frank em Hoje, 15:24



anos | Set 2014 | Mensagens: 1069 | Ijuí - RS



Rafa! escreveu O Lula vai jogar ainda mais a sua imagem no lixo se resolver candidatar- se novamente!! Ele já está com a corda no pescoço por conta das investigações e acusações contra ele!! Milhares de pessoas nas ruas pedindo a prisão dele!! Tipo, se ele resolver se candidatar, vai jogar mais ainda a imagem no lixo!!



Rafa...

Se as tais acusações forem infundadas Lula se fortalece ainda mais.





Rafa! em Hoje, 15:31



anos | Mai 2006 | Mensagens: 1539 | São Paulo - SP



Paulo Frank escreveu Rafa! escreveu O Lula vai jogar ainda mais a sua imagem no lixo se resolver candidatar- se novamente!! Ele já está com a corda no pescoço por conta das investigações e acusações contra ele!! Milhares de pessoas nas ruas pedindo a prisão dele!! Tipo, se ele resolver se candidatar, vai jogar mais ainda a imagem no lixo!!



Rafa...

Se as tais acusações forem infundadas Lula se fortalece ainda mais.

Sei não!!!! A imagem dele se desgastou muito, pois teve muita corrupção no governo dele!! vários amigos do Lula e Dilma foram presos, ou investigados!!! Talvez eu esteja errado, mas não creio que Lula vai ter aquele cacife que um dia já teve para ganhar eleição.





Vladi em Hoje, 16:25



anos | Out 2008 | Mensagens: 127 | Tangará da Serra - MT



- acho que ele não escapa da prisão, não tem como ele não ser culpado de nada, a lava jato não é uma marolinha, sera um tsunami na cabeça dele, ( a morte de marisa já foi um forte golpe ) sera decepado no pescoço, pra sempre..... mas........ o povo tem o governo que merece.... sabe-se la, eu particularmente não o quero mais la em ""Brasileia.""" o duro é quem poderá resolver a bagunça que ta este pais..?? não vejo muito horizonte pro Brasil não....cansado.

















Enviar Mensagens Novas: Proibído

Responder Tópicos Proibído

Editar Mensagens: Proibído

Excluir Mensagens: Proibído

Votar em Enquetes: Proibído