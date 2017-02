Você está lendo um tópico

RIT TV entra na operadora NET

sanddf em Hoje, 16:00



anos | Set 2007 | Mensagens: 192 | Taguatinga - DF



A NET incluiu o canal evangélico RIT TV em várias praças no canal 25.



Aqui em Brasilia entrou no canal 4 porque o 25 está ocupado pela TV Senado.



Aos poucos os canais obrigatórios das tvs pagas via satélite vão entrando na tv a cabo. Falta a Rede Brasíl.











djneves em Hoje, 16:07



anos | Mar 2007 | Mensagens: 6 | Porto Alegre - RS



Concordo , aqui em Porto Alegre, entrou no canal 25, acho que em breve teremos a Rede Brasil na NET, ainda mais acho que vão igualar os line ups da Claro e da Net....

















