A Pequena TV Bahia

Pasmem vocês, caros amigos, mas a TV Bahia, que encabeça uma pseudo rede de tv do mesmo nome, só tem 1 estúdio de televisão! isso mesmo caros tele - espectadores! a televisão mais rica do estado da Bahia tem apenas 1 estúdio onde são realizados todos os programas locais da emissora ( só tem programas jornalísticos).



A "gigante" TV Bahia além de ter apenas 1 estúdio, não produz programas de outros gêneros de variedades, apenas jornalísticos. Verdade que a maior culpada disso é a TV Globo, que não permite que suas afiliadas tenham liberdade de produçao local nem tempo. É completamente engessada. As TVs Aratu e Itapoan além de cumprirem a cota de programas jornalísticos, produzem programas de variedades, de terceiros, e tem mais de 1 estúdio de produção. Ai fica a pergunta no ar: o problema é a Globo, falta de dinheiro ou de vontade?