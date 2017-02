Muitas pessoas reclamam dos programas baixarias da RedeTV!, e com razão, mas poucas tem coragem de vir a público e falar dos lixos que o SBT coloca no ar todos os dias. Acho o SBT um canal tão fútil e irresponsável quanto a RedeTV!. Eles (o SBT) ainda se dizem canal para a família, mas isso não passa de marketing!



Basta assistir apenas 1 programa e comprovar o que estou afirmando. O "Casos de Família" é literalmente uma bost@ de programa. Só falta sair a enquete de quem traçou a apresentadora e quantos foram. Nível baixíssimo de qualidade e respeito ao telespectador. Ai de noite vem com aquelas novelinhas infantis toscas para enganar os poucos "sabidos" que ainda dão IBOPE a essa porcaria de TV. fujam do SBT! procurem uma tv educativa da vida que é melhor!