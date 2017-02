Você está lendo um tópico

FOX Life traz segunda parte da temporada de "Rosewood"

Os episódios inéditos de "Rosewood" estão de volta no Fox Life, a partir desta quinta (16). A série que acompanha o Dr. Beaumont Rosewood Jr. (Morris Chestnut), patologista que usa seu laboratório altamente sofisticado para descobrir pistas que nem a polícia de Miami consegue encontrar.



A série conta a história de um brilhante médico, o Dr. Beaumont Rosewood Jr. Conhecido como o Melhor patologista de Miami, ele é dono de um laboratório sofisticado e independente, e descobre segredos nos corpos que outras pessoas deixam passar despercebidos. Porém, apesar de estar quase sempre cercado pela morte, o Dr. Rosewood é obcecado pela vida e gosta de aproveitar cada momento.



